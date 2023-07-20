Массированная атака ракетами и дронами: в ВСУ рассказали о целях ударов РФ

Ночью против 20 июля российские оккупанты снова атаковали южные регионы Украины. Под ударом разных типов российских ракет оказались Одесса и Николаев. Оккупанты запустили 38 воздушных целей. Силам ПВО удалось уничтожить 18 человек.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Под ударом российских ракет — порты, причалы, жилые дома и торговые сети. В общей сложности противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе", — говорится в сообщении ПС.

Армия РФ применила:

7 крылатых "Оникс": из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 : из восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" : вероятно, с подводной лодки (акватория Черного моря);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

19 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131": по двум направлениям – южному (Чауда, Крым) и северо-восточному (Курск).

Украинская система ПВО уничтожила 18 воздушных целей врага:

2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К";

13 ударных дронов "Shahed-136/131".

Также, в Командовании сообщают, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских оккупантов.

Воздушная тревога ночью 20 июля

После полуночи воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Воздушные силы предупредили об угрозе атаки дронами, а также баллистике.

Стало известно, что в ночь на 20 июля оккупанты запустили сверхзвуковые ракеты: в Одессе, Николаеве и Сумах раздавались взрывы. До взрывов было известно, что оккупанты осуществили пуски ракет.

Утром стало известно, что россияне атаковали Сумы беспилотниками: есть попадание в здание внешкольного оздоровительного заведения. Один дрон удалось сбить, другой – подбить.

Оккупанты нанесли удары по Одессе и области 20 июля ракетами разного базирования, в результате чего пострадали четыре человека и много разрушений.

Также ночью захватчики атаковали центр Николаева. Произошел пожар в жилом доме. Есть погибшие, пострадали 18 человек.

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