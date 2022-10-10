Массированная атака РФ: на Банковой призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии на один вечер

В Офисе президента обратились к украинцам с призывом ограничить по возможности сегодня, 10 октября, потребление электроэнергии из-за нагрузки на электросети после обстрелов страны-террористы РФ.

Об этом написал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, находящийся на месте одного из ударов в Киеве.

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"В результате сегодняшнего обстрела рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей", — призвал чиновник.

По его словам, коммунальщики, энергетики, спасатели по всей стране ликвидируют последствия вражеских "прилетов". Самая сложная ситуация во Львове.

"Коммунальщики, энергетики, спасатели работают по всей стране и ликвидируют последствия ракетных ударов. Сейчас самая сложная ситуация во Львове, но работы там уже продолжаются", — говорится в сообщении Тимошенко.

Что известно о российских обстрелах по Украине

Утром 10 октября российские военные совершили террор в отношении мирного населения Украины. Известно, что кафиры выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.

В частности, русская армия выпустила ракеты по Киевщине. Вражеские ракеты, в частности, атаковали четыре района Киева : Шевченковский, Святошинский, Голосеевский и Деснянский. Погибли не менее пяти человек, более 30 пострадали.

Кроме того, в разных городах Украины повреждены объекты критической инфраструктуры. В частности, в Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях.

Путин прокомментировал утренние удары по ряду городов Украины и признал, что ракетные удары по территории Украины 10 октября наносили "высокоточное оружие по объектам инфраструктуры". По словам Путина, инициаторами обстрелов были Минобороны, а план разрабатывал Генштаб.

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