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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
673
Время на прочтение
1 мин

Массированная ракетная атака на Украину и предупреждение США о возможной чуме в России: главные новости ночи 7 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 октября 2026 года:

  • Масштабная воздушная тревога в Украине: сообщают о стратегической авиации РФ и баллистике Читать далее –>

  • Россия ударила по промышленному предприятию в Днепре: что известно о последствиях Читать далее –>

  • В Киеве зафиксировали попадание в четырех районах после атаки России: первые подробности Читать далее –>

  • Россияне атаковали транспортную инфраструктуру Запорожья: возможные ограничения движения Читать далее –>

  • США обратились к своим гражданам из-за возможной чумы в России: что советует посольство Читать далее –>

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