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Массированная атака РФ на Украину: в Воздушных силах раскрыли, сколько целей обезвредило ПВО
Россия ночью совершила масштабную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и 218 дронов. Силы ПВО сбили или подавили 199 воздушных целей.
В ночь на 1 сентября Россия совершила комбинированную атаку на Украину с применением баллистических, крылатых и противорадиолокационных ракет, а также более 200 ударных дронов. Основными направлениями удара стали Одесская и Киевская.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
С 18:00 31 августа российские войска запускали баллистические ракеты "Искандер-М", KN-23 и С-400, противокорабельные "Цирконы", крылатые ракеты морского базирования "Калибр", противорадиолокационные Х-31П и S8000 "Бандероль".
Кроме того, Россия запустила 218 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов. Около трети "Шахедов" были реактивными.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:30 ПВО сбило или подавило 199 враждебных целей, среди них:
5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23/С-400;
2 S8000 "Бандероль";
5 крылатых ракет «Калибр»;
187 БпЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов.
В то же время, зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 28 локациях. Обломки сбитых целей рухнули еще на 10 локациях.
В Воздушных силах также отметили, что часть российских ракет не достигла своих целей, а информация о местах их падения уточняется.
Напомним, в ночь на 1 сентября в результате массированной ракетной атаки РФ на Киев и область погибли семь человек, в том числе три в столице, где также зафиксированы пять пострадавших и возгорание в нежилом секторе Днепровского района. В Борисполе удар повредил пятиэтажный жилой дом, предприятие и автомобили на парковке, повлекшие гибель четырех человек и травмы еще восьми, включая ребенка.