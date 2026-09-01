Массированная атака РФ на Украину: в Воздушных силах раскрыли, сколько целей обезвредило ПВО

Работа ПВО (иллюстративная фотография) / © Associated Press

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В ночь на 1 сентября Россия совершила комбинированную атаку на Украину с применением баллистических, крылатых и противорадиолокационных ракет, а также более 200 ударных дронов. Основными направлениями удара стали Одесская и Киевская.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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© Командование Воздушных Сил ВСУ

С 18:00 31 августа российские войска запускали баллистические ракеты "Искандер-М", KN-23 и С-400, противокорабельные "Цирконы", крылатые ракеты морского базирования "Калибр", противорадиолокационные Х-31П и S8000 "Бандероль".

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Кроме того, Россия запустила 218 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов. Около трети "Шахедов" были реактивными.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 ПВО сбило или подавило 199 враждебных целей, среди них:

5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23/С-400;

2 S8000 "Бандероль";

5 крылатых ракет «Калибр»;

187 БпЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов.

В то же время, зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 28 локациях. Обломки сбитых целей рухнули еще на 10 локациях.

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В Воздушных силах также отметили, что часть российских ракет не достигла своих целей, а информация о местах их падения уточняется.

Напомним, в ночь на 1 сентября в результате массированной ракетной атаки РФ на Киев и область погибли семь человек, в том числе три в столице, где также зафиксированы пять пострадавших и возгорание в нежилом секторе Днепровского района. В Борисполе удар повредил пятиэтажный жилой дом, предприятие и автомобили на парковке, повлекшие гибель четырех человек и травмы еще восьми, включая ребенка.

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