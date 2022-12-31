Массированная атака РФ: оккупанты нанесли удар по жилым домам в Запорожье

В Украине продолжается воздушная тревога из-за ракетных обстрелов кафиров.
В субботу, 31 декабря, Россия нанесла удар по Запорожью. Целью неприятеля стали жилые дома.
Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"В результате вражеского удара повреждены жилые дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал чиновник.
Пока больше информации о российской атаке по городу нет.
Ракетная атака России 31 декабря
В субботу, 31 декабря, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Киевской области и других регионах ПВО сбивают российские ракеты. Перед этим глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вражеских пусках ракет.
Из-за угрозы ударов "Укрэнерго" вводит экстренное отключение света в ряде областей. Превентивное отключение элетроэнергии вводят, чтобы при ударах по энергетическим объектам уменьшить повреждения.
По словам мэра Киева, в столице прогремели взрывы в трех районах города: Соломенском, Печерском и Голосеевском. Известно об одной жертве в столице.
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