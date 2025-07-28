Массированная атака РФ по Украине: все, что известно о последствиях ракетно-дронового удара

Массированная атака

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Ночью 28 июля армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, применив дроны и ракеты. Есть потерпевшие среди гражданского населения. Зафиксированы также разрушения в ряде областей.

Все, что известно о массированной атаке РФ по Украине, читайте в материале ТСН.ua.

Ракеты выпустили из бомбардировщиков

Ночью мониторы проинформировали, что стратегические бомбардировщики РФ совершили пуски ракет в сторону Украины Ту-95МС и Ту-160 взлетели с аэродромов Энгельс и Оленья.

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Позже мониторинговые каналы сообщили, что самолеты стратегической авиации совершили пуски ракет в пределах Саратовской области в 02:30. Первые ракеты в воздушном пространстве Украины ожидались в течение часа.

Пострадавшие в Киеве

В результате атаки ударного беспилотника на Киев в Дарницком районе пострадали пять человек, сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

© Прокуратура Киева

«По состоянию на сегодняшний день восемь пострадавших в Дарницком районе. Среди них 1 человек в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что среди пострадавших — двухлетняя девочка. У нее резаные раны. Остальные пострадавшие имеют осколочные ранения.

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© Прокуратура Киева

Уточняется, что из-за российской атаки на Киев в ночь на 28 июля в многоэтажке Дарницкого района был ранен мужчина. Соседи принялись спасать пострадавшего до приезда скорой и описали пережитую атаку.

По словам мужчины, его соседу обломком повредило вены и открылось сильное кровотечение.

«Был слышен сначала звук „Шахеда“, потом, ну очевидно, сбивание его. И после этого я услышал как минуты через две сосед постучал мне в дверь. Мы с женой открыли, увидели, что у него сильное кровотечение, весь подъезд в крови, потому что ему стеклом или чем-то перебило вены. Поэтому быстро нужно было затянуть ремнем руку: у него из руки вытекло много крови. Вышла соседка, у нее был турникет, потому турникетом перетянули руку. Жена была с ним до приезда скорой, — рассказал киевлянин.

Из-за аварийного отключения лифтов жители вместе с полицейскими вынесли пострадавшего по лестнице в карету скорой медицинской помощи. Пока он в больнице.

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Взрывы в Кропивницком

В Кропивницком в ночь на 28 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

«В Кропивницком слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что город находится под атакой ударных БПЛА.

По данным спасателей, повреждено здание и пожарно-спасательная техника одного из подразделений ГСЧС в городе Кропивницкий.

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К счастью, погибших и травмированных нет. Во время воздушной тревоги личный состав подразделения ГСЧС находился в укрытии.

Обстрел Днепропетровской области

Над Днепропетровщиной 28 июля сбили три российских дрона. Есть раненые — 15-летняя девочка и 49-летняя женщина. Фиксируются разрушения.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что Никопольщину российская армия атаковала беспилотниками и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Красногригоревской, Покровской общинах.

Пострадали два человека — 15-летняя девочка и 49-летняя женщина. Лечатся амбулаторно.

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Возник пожар. Повреждены учебное заведение, многоквартирный и три частных дома, три хозяйственных сооружения, линия электропередач.

Бил враг и по Синельниковщине. FPV-дронами попал по Межевскому обществу. Изуродованы сельскохозяйственное предприятие, не эксплуатируемое здание, админздание, авто. Загорелась сухая трава.

© Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Атака «Кинжалами»

Утром 28 июля в Украине раздалась масштабная воздушная тревога. Сообщалось о взлете истребителя Миг-31К. Как известно, он является носителем ракеты «Кинжал».

Во вражескую атаку, в частности, попала Хмельницкая область. Жители области сообщают о взрывах.

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В Воздушных силах предупредили, что цели двигаются в сторону Староконстантинова.

Беспощадные удары по Херсону

Также сегодня россияне обстреляли жилищный сектор Херсона. Снаряд попал в многоэтажку.

Загорелись две квартиры на втором этаже. Пожар оперативно ликвидировали, не допустив распространения огня на соседние дома.

Люди, к счастью, не пострадали.

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Реакция ОПУ и Зеленского на массированный удар

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал российскую ракетно-дроновую атаку, которую РФ нанесла по Украине в ночь на 28 июля. Он отметил, что российская атака свидетельствует о нежелании президента России Владимира Путина садиться за стол переговоров по завершению войны.

«Вот так Путин отвечает на призывы завершать войну и садиться за стол.

Ермак отметил отсутствие альтернативы санкциям, усилению дальнобойности Украины и жестким действиям относительно окружения Путина и него самого.

«Он ничего не хочет, кроме войны и поражения Украины. А поражения не будет», — заверил руководитель ОП.

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Глава Офиса добавил, что россияне вместе с их сателлитами также испытывают реакцию НАТО.

«Залетающие в воздушное пространство стран Балтии дроны — это сигналы, которые нельзя игнорировать», — резюмировал Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что всего на счету защитников неба только за одну эту ночь несколько сотен российских ударных дронов.

«Хорошие результаты в беспилотной защите против „Шахедов“ — десятки убытков российских дронов. К сожалению, не все были и попадания», — отметил он.

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В настоящее время продолжаются восстановительные и спасательные работы.

«Оказывается необходимая помощь раненым: по состоянию на данный момент известно о 8 раненых. Я благодарен спасателям, коммунальным службам, полиции, энергетикам — всем привлеченным за оперативную работу», — добавил он.

Отдельно Зеленский уточнил, что постоянно укрепляем украинский воздушный щит: «Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования производства дронов, и на этой неделе будут новые мои разговоры с партнерами по этой задаче».

Чем и куда била армия РФ

По данным Воздушных сил, российские войска уготовили:

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324 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов;

4 крылатыми ракетами Х-101;

3 аэробалистическими ракетами Х-47 М2 «Кинжал».

Основное направление удара — Староконстантинов, Хмельницкая область.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 311 средств воздушного нападения противника:

309 ударных БпЛА

2 крылатые ракеты Х-101

Зафиксировано попадание 2 ракет разных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) — на нескольких локациях. Аэробалистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей.

Как сообщалось, Польша в ночь на 28 июля провела воздушные операции в связи с очередным ракетным ударом России по Украине. К действиям привлекались также страны-союзники.

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«В связи с очередным нападением Российской Федерации на объекты, расположенные на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались воздушные операции», — заявили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.

Как отмечается, дежурные пары истребителей были подняты по тревоге. Также в высшей степени боевой готовности приведены системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.