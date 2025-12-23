Массированная атака России 23 декабря: почему основной удар пришелся на мероприятие Украины

Беспилотник / © Associated Press

Россия 23 декабря 2025 года совершила массированную атаку по Украине. Пострадали многие регионы, в том числе западные области. Такая направленность ударов не случайна и свидетельствует об изменении тактики врага.

Об этом рассказал бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский для «24 Канала».

По словам эксперта, основной удар действительно пришелся на Запад Украины, однако враг параллельно пытался нагружать и другие регионы.

«Противник пытается растягивать украинские возможности противовоздушной обороны, чтобы отвлекать внимание наших военных», — отметил Храпчинский.

Где враг ищет слабые места

Эксперт подчеркнул, что у Украины есть серьезная нехватка как личного состава, так и средств обнаружения и уничтожения воздушных целей.

«Большинство средств поражения проходили мимо Киевской области через Чернобыльскую зону или через Черкасскую область. Это говорит о том, что враг ищет зоны, где может пройти», — объяснил он.

По словам Храпчинского, в этом россиянам помогают усовершенствованные беспилотники типа «Шахед».

Они оснащены mesh-связью, обеспечивающей стабильный сигнал без разрывов, а также камерами, позволяющими дронам осторожнее действовать и обходить угрозы.

Бывший офицер Воздушных сил подчеркнул, что последствия таких атак в любом случае испытывают гражданское население.

«Россия действует больше как террористы, чем преследует исключительно военные цели», — подчеркнул эксперт.

В то же время враг пытается наносить удары по оборонно-промышленному комплексу и критически важным объектам инфраструктуры, продолжая искать возможности прорыва украинской ПВО.

Напомним, авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что Россия расширила географию ударов по Украине и принялась применять управляемые дроны «Шахед». По его словам, если раньше беспилотники летели по заранее заданной программе, то сейчас оккупанты пытаются управлять ими для более точного поражения целей.

Эксперт также предположил, что управление такими дронами могло осуществляться с территории Беларуси или посредством спутниковой связи Starlink.