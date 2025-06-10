Массированная атака России на Украину: какие регионы пострадали больше всего, сколько жертв и пострадавших

Обстрел Киева 10 июня / © Associated Press

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В ночь на 10 июня армия РФ нанесла мощный удар по Украине. В результате обстрелов дронами и ракетами пострадали Киев и область, Одесса, Днепропетровщина и Черниговщина. В настоящее время известно о 13 раненых и погибших.

Все, что известно о российских обстрелах и их последствиях, — в материале ТСН.ua.

«Прилеты» и жертвы в Одессе

В Одессе в ночь на 10 июня, примерно в 01:15, прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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Перед взрывами в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Мониторинговые каналы сообщали, что около 10 дронов летели в направлении Одессы и Черноморска.

Впоследствии мэр города Геннадий Труханов сообщил, что российские ударные дроны атаковали Одессу — один из вражеских беспилотников попал в административную часть роддома.

«К счастью, нет жертв и пострадавших. Но сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью», — говорится в сообщении городского руководителя.

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Позже информацию обновили: к сожалению, из-за обстрела российскими дронами погиб 59-летний мужчине. Еще по меньшей мере четыре человека получили ранения.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в центре Одессы повреждены и частично разрушены жилые дома. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, полностью уничтожено административное здание станции экстренной медицинской помощи. На месте вспыхнул пожар, повреждено несколько карет скорой. Медицинский персонал не пострадал.

Правоохранители сообщили, что количество жертв из-за удара РФ по Одессе возросло. Да, погибли двое мужчин. Еще 9 человек получили ранения.

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Как сообщает офис Генпрокурора, армия РФ применила более 10 БПЛА.

«В результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пять женщин и три мужчины получили ранения, еще у одной жительницы — острая реакция на стресс», — констатировали правоохранители.

Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.

«Обзор продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими стражами порядка документируют последствия вооруженной агрессии РФ», — завершили в Офисе.

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Массированный удар по Киеву

Российские войска в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Предварительно столицу атаковали многочисленные БПЛА, которые заходили в столицу по разным направлениям.

© Управление ГСЧС Киева

В КМВА сообщили о последствиях атаки в разных районах столицы:

Дарницкий район:

пожар в нежилом здании;

разрушение жилого дома (без возгорания);

падение обломков дрона в зеленой зоне;

частичное разрушение нежилых сооружений;

повреждение гаражного кооператива;

воспламенение складских помещений и лесополосы;

пожар в жилом доме.

Оболонский район:

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повреждены два этажа жилого дома;

возгорание в офисном здании;

обломки упали на открытую местность;

разрушение жилого дома;

пожар на складах

Голосеевский район:

обломки дрона упали на территорию нежилого здания;

разрушение в бизнес-центре.

Деснянский район:

загорелся автомобиль в результате падения обломков сбитого БпЛА.

Шевченковский район:

пожар в жилом доме;

повреждение дома по другому адресу;

возгорание в многоэтажке.

Подольский район:

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повреждение нежилых помещений.

Соломенский район:

обломки дрона упали на крышу многоэтажки.

© Управление ГСЧС Киева

К ликвидации пожаров привлекли вертолеты. Отмечается, что произошли частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Пылали автомобили и складские помещения.

Дата публикации 07:41, 10.06.25 Количество просмотров 75 В Киеве пожары ликвидируют вертолеты

Что известно о пострадавших

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки по меньшей мере два человека получили ранения: один госпитализирован в Оболонском районе, другому оказали помощь на месте в Дарницком.

«Четверо пострадавших в столице в результате ночной атаки на город», — впоследствии уточнил Кличко.

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Он отметил, что все раненые были госпитализированы для предоставления необходимой помощи.

В свою очередь, глава КМВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате массированной атаки повреждения получили семь районов столицы.

«Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Пылали автомобили и складские помещения», — говорится в сообщении.

Все экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий ночной атаки.

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© Управление ГСЧС Киева

Из-за российских обстрелов ночью 10 июня больше всего досталось Оболонскому району Киева.

«Оболонский район значительно пострадал от атаки. Есть последствия в жилой застройке. Повреждения получили 18 квартир. Одного человека госпитализировали», — сообщил глава Оболонской районной администрации Кирилл Фесик в комментарии ТСН.

Известно, что на Оболони в многоэтажке произошло возгорание на 1 и 2 этажах. Для пострадавших развернут штаб помощи.

«Пока после ночной массированной атаки врага на столицу в стационарах медучреждений города находятся двое пострадавших. Четырем оказали помощь амбулаторно», — говорится в кратком заявлении столичного председателя.

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Повреждено здание посольства одной из стран ЕС

По данным NV, во время ночной атаки российских беспилотников 10 июня в Киеве было разрушено бывшее посольское здание одной из европейских стран.

В помещении начался пожар, который пытались ликвидировать несколько часов. По предварительным данным, пострадавших нет. Здание не использовалось как посольство последние несколько лет.

Из людей на территории был только охранник. Во время удара в здании находилась собака, кошка и попугай.

Дата публикации 08:07, 10.06.25 Количество просмотров 119 В Киеве в результате атаки РФ разрушено бывшее посольство одной из европейских стран

Очевидцы о пережитом и жутких кадрах

Жительница поврежденной многоэтажки ЖК «Навигатор» в комментарии службе новостей ТСН рассказала о том, что возгорание произошло на 1 и 2 этажах. Для пострадавших развернут штаб помощи.

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– Как это произошло? Как вы сегодняшнюю ночь пережили?

— Очень тяжело пережили. Очень страшная ночь. Мы не ожидали столь быстрой, ну такой быстрой реакции, потому что обычно, когда объявляют воздушную тревогу, то проходит какой-то период времени. А тут быстро начались взрывы. И был очень сильный взрыв. Вспышка была. Я видела, правда, со стороны дома, но вспышка была очень сильной. А затем начались сильнейшие взрывы. Их было несколько.

А когда уже взрывы произошли недалеко от нас, это тоже было очень сильно. Дрожали стекла, и сыпалась штукатурка. И было страшно, конечно. Такое у нас здесь в первый раз.

— Ну, у вас же прилетало здесь на дорогу.

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– Ну, это так. Но оно как-то отдаленно было. Немного и дом тогда повредило нашу обшивку. Но вот такого, конечно, не было. Люди, да, все хорошо, все живы, все здоровы.

Дата публикации 07:40, 10.06.25 Количество просмотров 63 Жительница пострадавшей многоэтажки в Киеве рассказала о последствиях ночной ракетно-дроновой атаки

Из-за российской атаки в Шевченковском районе были повреждены магазины и рынок.

«Сегодня в некоторые магазины можно зайти, даже не открывая дверь, потому что вылетели окна. Центральные районы Киева были под ударом», — отметила журналистка ТСН Наталья Нагорная.

В Шевченковском районе столицы повреждено несколько магазинов. Это, в частности, магазин сладостей, аптека и другие лавочки.

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«Но здесь, на самом деле, не совсем понятно, что по этому пострадало именно сейчас — постоянно бьют по Киеву, но постоянно все восстанавливается», — отметила Нагорна.

Удар по инфраструктурному объекту в Киевской области

Как рассказала спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в эфире «КИЕВ24», россияне повредили инфраструктурный объект на Киевщине. Пожар там уже ликвидирован.

«В результате атаки РФ в ночь на 10 июня повреждения зафиксировали в четырех районах Киевской области», — отметила Рубан.

Пресс-секретарь ГСЧС Киевской области уточнила, что больше всего пострадала Бориспольская община. Впрочем, последствия атаки еще устанавливаются.

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Последствия на Днепропетровщине и Черниговщине

Известно, что в районах Прилук и Нежина из-за БПЛА повреждены дома людей, хозяйственные постройки и автомобили. Раненые мужчины — 19 и 39 лет. По данным ОВА, последние сутки россияне били по 15 населенным пунктам не только дронами, но и артиллерией, минометами и неуправляемыми авиационными ракетами.

Также вблизи Никополя ранены мужчины 43 и 53 лет — оба в больнице. Район Синельниково — БпЛА разрушили дом культуры и частный дом. Силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной 6 дронов РФ.

© Национальная полиция Украины

Сколько дронов и ракет сбили Силы ПВО

Российские войска в ночь на 10 июня атаковали Украину 322 средствами воздушного нападения. Часть враждебных целей сбила ПВО, но зафиксированы и попадания в 11 локациях.

Для атаки по Украине Россия применила:

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315 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;

2 баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области;

5 крылатых ракет «Искандер-К» из Курской области.

Основным направлением вражеского удара стал Киев.

По предварительным данным, ПВО обезвредило 284 российских средства воздушного нападения:

213 беспилотников — огневыми средствами,

64 дроны — локационно потерянные/подавленные РЭБ;

2 баллистические ракеты KN-23;

5 крылатых ракет «Искандер-К».

Отмечается, что зафиксированы попадания в 11 локациях. Еще в 16 локациях произошло падение сбитых целей (обломки).

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что большинство дронов летели именно в Киев. Все ракеты, запущенные ночью, тоже улетали на столицу.

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По его словам, воздушные цели заходили на столицу по всем направлениям — «окружая Киев по всем направлениям и нанося удары».

«Это, конечно, усложняет работу противовоздушной обороны», — подчеркнул он.

Он призывает мир обратить внимание на очередные преступления России против нашего народа.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский отреагировал на один из самых больших воздушных ударов России по Украине, который произошел в ночь на 10 июня. Он подчеркнул: обстрелы россиян оказались громче попыток международного сообщества заставить Кремль к миру.

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«Уже ночь вместо прекращения огня — массированные удары „Шахедами“, крылатыми ракетами и баллистикой», — заявил глава государства.

Всего в этой атаке Россия выпустила 315 дронов, из которых 250 — «Шахеды», а также семь ракет, включая две баллистические ракеты северокорейского производства.

Некоторые из ударов пришлись на Киев, Одессу, Днепропетровщину и Черниговщину В Одессе российской мишенью стал родильный дом.

Украинский лидер акцентировал, что международный ответ на такие удары должен быть жестким и предметным.

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«Нужно жесткое давление ради мира. Действия Америки, имеющей силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильным. Действия других в мире, призывающих к дипломатии», — завершил глава государства.

Как мы писали ранее, страна-агрессорка Россия в ночь на 10 июня массированно обстреляла Украину. Враг атаковал баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками.

Под прицелом оказалась и столица Киев. К сожалению, разрушений не удалось избежать.

Украинские знаменитости отреагировали на очередное преступление российских окупантов. Звезды делились, как пережили ужасную ночь.

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