Массированная атака России: оккупанты нанесли удар по Ковелю на Волыни, весь город - без света

Во вторник, 15 ноября, страна-террористка Россия атаковала ракетами Ковель на Волыни. Из-за атаки весь город обесточен.

Об этом сообщают глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко и мэр Ковель Игорь Чайка.

"Взрывы на Ковельщине. Не оставляйте укрытия! Также подчеркиваю — никаких фото и видео", — говорится в сообщении.

Мэр Ковеля призвал находиться в укрытиях, поскольку опасность повторного удара очень высока.

Впоследствии глава области добавил, что российская ракета попала по объекту энергетической инфраструктуры в районе Ковеля. Также Погуляйко призвал волынян запастись всем необходимым из-за перебоев с элетроэнергией.

"Информацию о пострадавших выясняем. На месте работают соответствующие службы. В связи с этим на Волыни возможны перебои с электроснабжением. Запаситесь всем необходимым: вода, фонарики, павербанки и т.д. Сообщите об этом всем, кто не пользуется соцсетями, чтобы они тоже были готовы", – написал он.

Массированная ракетная атака РФ по Украине:

В Украине 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога, кроме оккупированного Крыма. После сообщения о тревоге в некоторых областях раздались взрывы. Россия нанесла удар по Киеву, Киевской, Полтавской, Одесской, Львовской, Черкасской и Житомирской областях. Работает ПВО, к сожалению, есть попадание российских ракет. Из-за попадания ракет в некоторых городах перепады электроэнергии.

В 15:34 мэр Киева Виталий Кличко заявил об атаке на столицу. Оккупанты выпустили ракеты по Печерскому району, есть попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Из-за атак россиян в столице вводят экстренные отключения света.

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