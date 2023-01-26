Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Массированная атака России: по Украине было выпущено более полусотни ракет, среди них — "Кинжалы"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2147
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Массированная атака России: по Украине было выпущено более полусотни ракет, среди них — "Кинжалы"

Фото: Associated Press

20 ракет были сбиты в районе Киева.

В ходе атаки 26 января Россия выпустила 55 ракет воздушного и морского базирования, из них было уничтожено 47 вражеских целей. Для удара использовала самолеты Ту-95, Су-35, МиГ-31К и корабли из акватории Черного моря.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Он добавил, что это были ракеты Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них — в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей. Цель россиян остается неизменной — психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры. Но нас не сломать!", — говорится в сообщении Залужного.

Массированная атака россиян 26 января

Утром, 26 января, в Украине звучала масштабная воздушная тревога. Первые взрывы прогремели после 08:00. Россия выпустила по территории Украины десятки ракет, в регионах работали системы противовоздушной обороны, однако были и прилеты.

По предварительной информации Воздушных войск ВСУ, россияне могли совершить пуски более 30 крылатых ракет. В массированном обстреле Украины было задействовано около 6 стратегических бомбардировщиков, вылетавших из северных районов РФ.

Из-за ракетной атаки врага в некоторых областях введены аварийные отключения света. Больше всего от ударов россиян по энергообъектам пострадали Киевская, Одесская и Винницкая области.

Военные из Харьковщины на трофейной технике уже освобождают села Луганщины

Военные из Харьковщины на трофейной технике уже освобождают села Луганщины

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2147
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация