Массированная атака России: ПВО сбивают российские ракеты в ряде областей

В Киевской области и других регионах силы противовоздушной обороны сбивают российские ракеты, выпущенные по Украине.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Военный журналист Андрей Цаплиенко информирует, что одну российскую ракету сбили на подлете в Киев.

"Одна вражеская ракета уничтожена на подлете в Киев. Работает не только ПВО, но и мобильные группы и авиация", – написал он.

По официальным данным, ПВО работает в Киеве, Житомирской, Тернопольской области.

"Киевщина! Работает ПВО. Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях. Ничего не фиксируем и не публикуем в соцсетях", — говорится в сообщении главы ОВА Алексея Кулебы.

Россия атаковала Украину на Новый год

Напомним, в обед 31 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены раздаются во всех областях. Пройдите срочно в укрытие до окончания тревоги.

Перед этим глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вражеских пусках ракет. Тем временем глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщает о первых ракетах на подлете к области.

Из-за угрозы ударов "Укрэнерго" вводит экстренное отключение света в ряде областей. Превентивное отключение элетроэнергии вводят, чтобы при ударах по энергетическим объектам уменьшить повреждения.

В Одессе сбили ракеты, а в Никопольском районе ночью не утихали обстрелы

Читайте также: