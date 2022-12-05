Массированная атака России: вражеские ракеты сбили в шести областях Украины

В понедельник Россия в очередной раз атаковала ракетами территорию Украины.

В понедельник, 5 декабря, российские оккупанты в очередной раз совершили массированную ракетную атаку по городам Украины.

В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов предупредил о большом количестве ракет в небе над Украиной.

Украинская ПВО уже сбила ракеты оккупантов на Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Киевщине. Также сообщается о взрывах и сбитии вражеских ракет в Черкасской и Винницкой области.

Мэр Кременчуга предупредил о возможных ударах по объектам энергетики.

А руководитель Офиса президента Андрей Ермак обратился к украинцам с призывом не игнорировать тревогу.

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