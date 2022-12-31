Массированная атака россиян: в воздушном пространстве Украины еще есть российские ракеты

В некоторых областях Украины, к сожалению, есть "прилеты".
Страна-террористка Россия продолжает массированные обстрелы по Украине. В воздушном пространстве еще находятся российские ракеты.
Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Он призывает украинцев не пренебрегать воздушной тревогой и пройти в укрытие ради собственной безопасности.
"Противник продолжает массированный ракетный удар по Украине. В других областях уже есть прилеты. Сейчас в воздухе все еще находятся вражеские ракеты, поэтому прошу жителей области находиться в укрытиях", — говорится в сообщении чиновника.
Ракетная атака России на Новый год
Напомним, 31 декабря Россия атаковала украинские города. в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сирены раздаются во всех областях. Пройдите срочно в укрытие до окончания тревоги. Ряд взрывов раздался в Киеве, а также звуки взрывов в Николаеве, Запорожье. Россияне ударили по гражданской инфраструктуре.
Из-за угрозы ударов "Укрэнерго" вводит экстренное отключение света в ряде областей. Превентивное отключение элетроэнергии вводят, чтобы при ударах по энергетическим объектам уменьшить повреждения.
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