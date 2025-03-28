Массированная атака "Шахедами" по Украине: сколько дронов запустила РФ и где гремели взрывы

Массированная атака "Шахедами" по Украине / © ТСН.ua

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Российские войска устроили атаку беспилотниками по Украине в ночь на 28 марта, запустив 163 дрона. Из-за атаки пострадали семь областей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российская армия запустила по Украине 163 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов разных типовс разных направлений. Это Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда и Гвардейское.

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По состоянию на утро Воздушные силы ВСУ подтвердили сбитие 89 беспилотников на юге, севере и в центре страны.

Еще 51 российский беспилотник-имитатор был локационно потерян.

Из-за ночной атаки пострадали Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская и Запорожская области.

Напомним, советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что за последние сутки было зафиксировано по меньшей мере два удара , которые повредили энергетическую инфраструктуру страны.