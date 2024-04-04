Массированная атака "Шахедов" на Харьков: в МВД показали фото погибших спасателей и назвали фамилии

Погибшим спасателям было 52, 32 и 41 год.
В результате повторной атаки дронов "Шахедов" на Харьков 4 апреля погибли трое спасателей: Логинов Владислав, Байдалинов Сергей, Матюшенко Владимир.
Об этом сообщает глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.
"Прицельно. Повторным ударом, когда они спасали людей. Не являясь комбатантами, спасатели были атакованы враждебными беспилотниками. Россия продолжает игнорировать нормы международного права. Вся большая семья МВД сочувствует горю близких погибших", — написал он и опубликовал фото погибших пожарных.
По словам Клименко, Владиславу было 52, Сергею – 32, а Владимиру – 41. Такими они останутся в нашем строю навсегда. Еще один спасатель ранен. Он – в тяжелом состоянии.
"В общей сложности в результате ночной атаки по Харькову погибли четыре человека, еще по меньшей мере двенадцать — ранены", — добавил министр внутренних дел.
Напомним, российские оккупанты устроили по Харькову массированную атаку дронами-камикадзе "Шахед" в ночь на 4 апреля. Все, что известно об ударах врага – читайте ЗДЕСЬ.
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