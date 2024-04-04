Массированная атака "Шахедов" на Харьков: в МВД показали фото погибших спасателей и назвали фамилии

Погибшим спасателям было 52, 32 и 41 год.

В результате повторной атаки дронов "Шахедов" на Харьков 4 апреля погибли трое спасателей: Логинов Владислав, Байдалинов Сергей, Матюшенко Владимир.

Об этом сообщает глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

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"Прицельно. Повторным ударом, когда они спасали людей. Не являясь комбатантами, спасатели были атакованы враждебными беспилотниками. Россия продолжает игнорировать нормы международного права. Вся большая семья МВД сочувствует горю близких погибших", — написал он и опубликовал фото погибших пожарных.

По словам Клименко, Владиславу было 52, Сергею – 32, а Владимиру – 41. Такими они останутся в нашем строю навсегда. Еще один спасатель ранен. Он – в тяжелом состоянии.

"В общей сложности в результате ночной атаки по Харькову погибли четыре человека, еще по меньшей мере двенадцать — ранены", — добавил министр внутренних дел.

Погибшие в результате атаки "Шахедов" в Харькове спасатели / Фото: Игорь Клименко

Погибшие в результате атаки "Шахедов" в Харькове спасатели / Фото: Игорь Клименко

Погибшие в результате атаки "Шахедов" в Харькове спасатели / Фото: Игорь Клименко

Напомним, российские оккупанты устроили по Харькову массированную атаку дронами-камикадзе "Шахед" в ночь на 4 апреля. Все, что известно об ударах врага – читайте ЗДЕСЬ.

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