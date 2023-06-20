Массированная атака Украины дронами и ракетами: какая ситуация в регионах на утро 20 июня

Областные государственные администрации отчитались про ситуацию в регионах по состоянию на 9:00 утра 20 июня.

Российские оккупанты устроили массированную атаку по Украине в ночь на 20 июня, запустив дроны-камикадзе и ракеты. Часть вражеских целей удалось сбить, однако зафиксированы и попадания. Как прошла ночь в регионах.

Киевщина

Этой ночью российские террористы снова прибегли к массированной атаке. Киевщина была атакована дронами в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов. По оперативной информации, в результате атаки на территории одного из районов повреждены нежилые сооружения, несколько частных и административное здание. Кроме того, в результате падения обломков зафиксировано горение травяной подстилки. Жертв и пострадавших нет. Информация об повреждениях обновляется.

Львовщина

Сегодня утром в результате вражеского удара дронами поврежден объект критической инфраструктуры во Львове. Возник пожар на крыше здания. Пострадавших нет.

Черниговщина

За сутки – три обстрела из минометов Новгород-Северского района. В одном из сел Семеновской громады из-за обстрела уничтожены жилой дом и хозяйственное сооружение. Прошло без жертв.

Сумщина

Ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничья. Зафиксировано 55 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Белопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Новослободская громады. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья. Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелы потерпели Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Новослободская громады.

Краснопольская громада: враг бил из минометов и артиллерии. В результате одного из артобстрелов было прямое попадание в жилой дом, ранения получили два человека, один из них – ребенок 2010 г.р. Поврежден жилой дом.

В Миропольской громаде в результате обстрела повреждены частный дом и гаражное помещение. Юнаковская громада: в результате обстрела произошло попадание по жилому дому, в результате чего погиб один человек, один – ранен.

Запорожская область

Оккупанты совершили 72 обстрела по гражданским объектам и коммуникациям в 19 городах и селах: ракетами ударили по Запорожью и Умовке, авиацией по Орехову и Преображенцу, атаковали из БПЛА Магдалиновку, с РСЗО ударили по Гуляйполю, Левадному, Ловадному по Гуляйполю, Новодаровке, Железнодорожному, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новоданиловке и другим прифронтовым селам.

В настоящее время зафиксировано 50 сообщений о разрушении: квартиры, дома, автомобили, административные и хозяйственные здания.

В Орехове минно-взрывные травмы получил 54-летний мужчина. Его оперативно доставили в больницу. Остальные данные о последствиях уточняются.

Днепропетровщина

Ночью агрессор открыл огонь по Мировской громаде Никопольского района. Бил из тяжелой артиллерии. Обошлось без жертв. Спасатели обследуют местность, устанавливают последствия обстрелов.

Вчера оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Пострадал 73-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены 16 частных домов. Две хозяйственные постройки уничтожены, еще девять – избиты. Изуродованы и газопровод и линия электропередач.

Харьковщина

За прошедшие сутки россияне обстреляли ряд населенных пунктов области. По с. Новоосиново Купянского района враг нанес удар, ориентировочно управляемой авиабомбой. Без пострадавших. В результате обстрелов г. Волчанск поврежден многоквартирный дом, частное домовладение, произошел пожар.

Также россияне из артиллерии обстреляли с. Лютовка и с. Ивашки Богодуховского района. Без пострадавших. В Изюме во время сжигания мусора во дворе сдетонировал взрывной предмет. Ранение получил мужчина 52 лет, госпитализирован в состоянии средней тяжести. На берегу реки в с. Оскол Изюмского района на противопехотной мине взорвался 32-летний мужчина. Его госпитализировали с ранением.

Луганщина

Вчера западнее Дибровы, что в районе Кременной, враг совершал атаки, однако успехов оккупанты не добились. За сутки противник совершил 115 обстрелов (512 снарядов).

Донетчина

Россияне осуществили 23 обстрела, обстреляв 15 населенных пунктов: с.Рай-Александровка, Лиман, Железное, Часов Яр, Авдеевка, пгт Большая Новоселка, с.Куртовка, с.Ласточкино, с.Ступочки, с.Красное, с.Новобахмутовка, с. .Виролюбовка, с.Николаевка, с.Новый Комар, Торецк. В атаку по области — пять раненых за сутки. Повреждены шесть жилых домов, два гражданских автомобиля, АЗС, детсад, служебный автомобиль НПУ, ЛЭП.

Николаевщина

Ночью в области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены три ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Вчера враг наносил артиллерийские удары по береговой и портовой зоне г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вчера в результате обстрелов населенного пункта Куцурубской громады произошло возгорание поля с пшеницей. Без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 57 обстрелов (275 снарядов), из них по г. Херсон – семь артиллерийских обстрелов (28 снарядов). Российские военные попали в районы 22 населенных пунктов области; административные здания г. Херсон и с. Бургунки; в здании АЗС и коммунального предприятия Херсона. Из-за российской агрессии пять человек получили ранения.

Продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской дамбы. Уровень воды снижается и сейчас составляет 62 сантиметра. На правобережье подтоплены 818 домов в четырех населенных пунктах.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об атаке по Украине в ночь на 20 июня.

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