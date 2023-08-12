Массированная атака Украины: какая ситуация в регионах к утру 12 августа

Армия РФ продолжает обстреливать украинские города.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

Ивано-Франковская область

Утром 11 августа враг совершил обстрел инфраструктуры Ивано-Франковской области аэробалистическими ракетами. По оперативным данным, ракета Х-47 "Кинжал" попала на территорию частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми.

В результате обстрела погиб 8-летний мальчик, один взрослый гражданский получил повреждение. Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Российская ракета убила 8-летнего ребенка!

Черниговщина

За сутки в области раздались обстрелы (43 взрыва). Враг избивал из минометов и АГС. Семеновская община Новгород-Северского района – 2 обстрела в направлении села Блешня из минометов и АГС. Сновское общество Корюковского района — обстрел из минометов в направлении села Клюсы; Новгород-Северская община — обстрел в направлении села Гремяч из минометов.

Обошлось без жертв и разрушений.

Сумщина

Ночью россияне совершили артобстрел Середино-Будской общины. Зафиксировано 6 взрывов. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

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Вчера в течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничья. Зафиксирован 51 взрыв. Обстрелы потерпели Новослободская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская общины. В результате обстрела Середино-Будской общины одного из минометных обстрелов повреждены 2 жилищных хозяйства.

Днепропетровщина

Днем, 11 августа, российская армия накрыла Никополь тяжелой артиллерией. Пострадала 71-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены 15 частных домов, 6 хозяйственных построек, авто. Изуродованы 5 линий электропередач.

Запорожская область

За минувшие сутки враг нанес 67 ударов по 28 населенным пунктам области.

"Зафиксировано 54 артобстрела по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Железнодорожного, Ольговского, Волшебного, Малиновки, Полтавки, Левадного, Щербаков, Темировки, Каменского, Малых Щербаков, Степного, Пятихаток, Плавки Червонов, Павлов. обстреляли из РСЗО Темировку и Лобково, осуществили авиационные удары по Орехову, Омельнику и Малой Токмачке, 4 ракетных удара пришлись по Камышевусу", — говорится в сообщении.

Кроме того, враг атаковал из БПЛА Запорожье, Гуляйпольское и Красное. Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов, сельскохозяйственной техники и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

Харьковщина

Сегодня утром, 12 августа, враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района. Поврежден жилой дом. Погибла 73-летняя женщина. На месте работают экстренные службы. За сутки на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окип Богодуховского района, Ветеренарное, Стрелка Харьковского района, Гатище, Волчанские Хутора и Охримовка Чугуевского района.

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На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Первомайского. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Купянск, Шейковка, Чернещина, Пролетарское.

В результате обстрела с. Тимофеевка Богодуховского района были повреждены гидросооружения Тимофеевского водохранилища.

Луганщина

За сутки противник совершил 144 обстрела (523 снаряда). Противник продолжает использовать учебные заведения оккупированных территорий в собственных целях. В частности, в населенном пункте Северный на юге Луганщины здание школы занято военными РФ. Образовательный процесс остановлен.

Донетчина

В сутки 2 погибших и 1 ранен. Россияне совершили 18 обстрелов населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, пгт Большая Новоселка, пгт Северное, с.Благодатное, с.Елизаветовка, с.Тоненькое. с.Богоявленка. Повреждены 12 частных жилых домов, морг, ангар агрофирмы, гражданский автомобиль.

Николаевщина

11 августа враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины, в результате чего повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Также в течение дня враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской общины, произошло возгорание складского помещения, которое было оперативно ликвидировано. Без пострадавших. Вчера днем вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Прошло без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 39 обстрелов (159 снарядов), из них по г. Херсон — 3 артиллерийских обстрела (9 снарядов).

Россияне попали в районы 19 населенных пунктов области, территорию завода, административные здания, внешкольное учебное заведение, объекты критической инфраструктуры, церковь, магазины, кафе в Херсонской городской общине; пункт выдачи гуманитарной помощи и магазин в Бериславе.

Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, 10 получили ранения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Российский обстрел в Херсоне! Врач погиб на работе прямо в свой первый рабочий день.

Напомним, в ночь на субботу, 12 августа российская оккупационная армия атаковала Украину ударными беспилотниками. Украинская ПВО уничтожила три Shahed.

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