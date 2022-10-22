Массированная атака врага по критической инфраструктуре Украины: что известно сейчас

Враг пытался оставить без света всю Украину. От вражеских обстрелов пострадали многие области, в том числе на западе и в центре Украины. К счастью, большинство вражеских ракет удалось сбить, однако некоторые из них все же долетели до своей цели.

Киевская область

Украинским защитникам удалось сбить несколько ракет, летевших в сторону столицы. По словам советника ОП Алексея Арестовича, есть попадание обломков. При этом о пострадавших информации нет.

Тем временем в столице с 8:38 утра начались стабилизационные отключения света.

Волынская область

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко подтвердил "прилеты" в области. Без света остались отдельные части Луцка и Ковеля. Ударной волной поврежден частный дом, один человек пострадал.

"На Волыни есть прилеты. На месте работают все соответствующие службы. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, ухудшилась связь", — написал Погуляйко.

Одесская область

Нанесены два ракетных удара по энергетическим объектам, известно о трех пострадавших. Также силам ПВО удалось сбить одну вражескую ракету.

"Утром враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области в результате чего в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света. В настоящее время коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей", – сообщил глава области Максим Марченко.

Хмельницкая область

Враг нанес удар и по Хмельницкой области, там возможно отключение воды. В настоящее время подробной информации о повреждениях нет.

"Есть попадание по Хмельницкой области. Прошу, не публикуйте фото и видео с мест прилетов в соцсетях", – написал глава ОВА Сергей Гамалий.

Ровенская область

Оккупанты попали по объектам энергетической инфраструктуры области. В настоящее время коммунальщики работают над восстановлением света. Электроэнергию уже удалось вернуть в медучреждениях Ровенского района. Остальные работают на резервных источниках питания.

"Утром враг нанес ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры области. Повреждены электроподстанции. Жертв нет. В результате ударов в части Ровенского района нет электропитания. Коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий. В ближайшее время возобновим подачу света и воды. Преодолим этот вызов как и предыдущие", — сообщил глава ОВА Виталий Коваль.

Черкасская область

В Черкасской области ОВА подтвердила попадание ракеты по энергообъекту и призвала к "жесткой" экономии электроэнергии. Также известно, что из-за попадания ракеты по энергообъекту в соседней области Уманщина без света.

Кировоградская область

Враг попал по энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах, там исчез свет.

"Обращаюсь ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетям, общепитам, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии!" – призвал глава области Андрей Райкович.

Черновицкая область

В области силы ПВО уничтожили вражескую ракету. К счастью, никто не пострадал.

"Над Днестровским районом Черновицкой области самолет ВСУ сбил ракету, она упала в озеро. Повреждения объектов и домов граждан нет", — сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

Львовская область

В области также сработали силы ПВО.

"Во Львовской области работала ПВО. Детали впоследствии. Оставайтесь в укрытиях", — подчеркнул глава области Максим Козицкий.

Сейчас по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, снова продолжается воздушная тревога. Не пренебрегайте своей безопасностью, направляйтесь к ближайшему укрытию!

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