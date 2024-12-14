Массированная атака вражеских беспилотников на Киевскую область: стали известны последствия

В результате ночных атак дронов на Киевщину силы ПВО сбили несколько вражеских целей, но обломки повредили админздания и склады.

Ночью Киевская область снова подверглась массированным атакам вражеских беспилотников.

Об этом сообщили начальник Киевской облгосадминистрации Руслан Кравченко и Национальная полиция.

С вечера 13 декабря по ночь 14 декабря тревога объявлялась трижды. Силы противовоздушной обороны работали в области, в результате чего были сбиты несколько враждебных целей.

К счастью, пострадавших среди населения нет, попадания в критическую или жилищную инфраструктуру удалось избежать. Однако обломки сбитых дронов нанесли повреждения в одном из населенных пунктов. Было повреждено административное здание предприятия, два складских помещения и транспортное средство. В результате падения обломков возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Напомним, 13 декабря Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами, в том числе избивала по энергетике. В Киевской области работали силы ПВО.