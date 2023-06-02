Массированная ночная атака по Киевщине: власти рассказали о последствиях (фото)

Ночью, 2 июня, российские захватчики снова атаковали Киевщину – ракетами и дронами. Факты попаданий не зафиксированы. Все вражеские цели уничтожены.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Однако есть пострадавшие. В результате падения обломков ранены два человека, в том числе ребенок.

"Взрослый госпитализирован в больницу и прооперирован, угроз его жизни нет. Кроме того, из-за падения обломков повреждено пять частных домов. В трех домах повреждения незначительны — выбиты окна, иссечены фасады. В двух — возникли пожары, они ликвидированы. Владельцам поврежденных домов будет предоставлена вся необходимая помощь", – отметил Кравченко.

Последствия атаки 2 июня / Фото: Офис генерального прокурора

По данным Офиса генпрокурора, травмирован 11-летний ребенок и 68-летний мужчина.

"При осмотре мест событий обнаружены обломки дронов и ракет, тип которых устанавливается. На местах событий работают прокуроры и следственно-оперативные группы", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в ночь на пятницу, 2 июня, в Киеве сбили более 30 воздушных целей. Столица Украины подверглась комбинированной вражеской атаке — ракетам и дронам.