Массированная ночная атака по Одесчине: сколько вражеских дронов летело на область

В ночь на 13 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Одессину и Сумщину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Было зафиксировано 44 пуска.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

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Согласно информации, Россия атаковала область по трем направлениям:

Приморско-Ахтарск,

мыс Чауда,

Курск.

Основное направление удара – южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона.

"К отражению атаки привлечена истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По результатам боевой работы уничтожены 32 вражеских ударных дрона "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 13 сентября Россия несколько часов атаковала Одесскую область. Что известно о попадании – читайте по ссылке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Одесса и область! Вражеские дроны летели непрерывно ЧЕТЫРЕ ЧАСА!

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