Массированная ночная атака РФ по Украине: откуда запускали вражеские "Шахеды"

В ночь на 28 сентября 2023 года российские кафиры атаковали 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131". Силам ПВО удалось сбить 34 дрона.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

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Вражеские дроны летели с юго-восточного направления:

район Приморско-Ахтарск – РФ,

мыс Чауда — ТОТ Крым.

К отражению атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Кроме того, за прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожены 6 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня ("Орлан", "Зал", "Суперкам").

"За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил совершила более 30 самолетов вылета на истребительное прикрытие и огневое поражение противника", — отметили в Воздушных силах.

Напомним, в ночь на 28 сентября Россия снова атаковала Украину "Шахедами". Силы ПВО работали практически вдоль всего южного направления.

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