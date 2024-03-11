Массированная ночная атака "Шахедов": сколько дронов выпустили россияне и где гремели взрывы

Сегодня ночью оккупанты били по Украине, используя ударные беспилотники.

Об этом сообщил Генштаб.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БпЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне снова устроили массированную атаку по Одесской области. Гатить начали в два ночи.

10 баражирующих беспилотных аппаратов типа "Shahed-131/136" сбиты в небе Одесчины. В Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возникший пожар оперативно ликвидирован. Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, нанесены разрушения хозяйственным сооружениям.

По предварительным данным, люди не пострадали.

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