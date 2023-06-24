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Массированная ночная атака: Залужный рассказал, какими ракетами били россияне и сколько целей удалось сбить

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Массированная ночная атака: Залужный рассказал, какими ракетами били россияне и сколько целей удалось сбить

Российские войска ночью 24 июня во время воздушной тревоги нанесли удары по Украине. / Фото: Associated Press

Оккупанты выпускали различные типы ракет по нескольким направлениям.

Российские войска ночью 24 июня во время воздушной тревоги нанесли удары по территории Украины. Оккупанты ударили крылатыми ракетами воздушного базирования из бомбардировщиков Ту-95мс и Ту-22м3, ракетами морского базирования "Калибр" и ударными дронами Shahed-136/131.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"Самолеты стратегической авиации в количестве десяти единиц осуществили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря.
Восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3 нанесли удары девятью ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений. С акватории Черного моря оккпанты осуществили пуски двух ракет морского базирования "Калибр". С юга противник атаковал двумя ударными дронами Shahed", — говорится в сообщении.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны сбиты все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и две ударные дроны "Shahed-136/131".

"Ракеты Х-22 российские террористы направили в направлении Днепра и Кривого Рога", — добавили в строительстве.

Как сообщалось, оккупационная армия Российской Федерации выпустила по Украине более 50 ракет и беспилотников. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, результаты боевой работы довольно успешны.

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Дата публикации
Просмотры
3275
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