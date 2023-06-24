Массированная ночная атака: Залужный рассказал, какими ракетами били россияне и сколько целей удалось сбить

Российские войска ночью 24 июня во время воздушной тревоги нанесли удары по территории Украины. Оккупанты ударили крылатыми ракетами воздушного базирования из бомбардировщиков Ту-95мс и Ту-22м3, ракетами морского базирования "Калибр" и ударными дронами Shahed-136/131.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"Самолеты стратегической авиации в количестве десяти единиц осуществили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря.

Восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3 нанесли удары девятью ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений. С акватории Черного моря оккпанты осуществили пуски двух ракет морского базирования "Калибр". С юга противник атаковал двумя ударными дронами Shahed", — говорится в сообщении.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны сбиты все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и две ударные дроны "Shahed-136/131".

"Ракеты Х-22 российские террористы направили в направлении Днепра и Кривого Рога", — добавили в строительстве.

Как сообщалось, оккупационная армия Российской Федерации выпустила по Украине более 50 ракет и беспилотников. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, результаты боевой работы довольно успешны.

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