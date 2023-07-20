Массированная ракетная атака 20 июля: в Сети появились фото и видео жутких последствий российских попаданий

В ночь на 20 июля российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по украинскому югу. Есть много пострадавших.

Российские захватчики 20 июля ударили по Одесщине и Николаевщине. Полиция фиксирует страшные последствия, которые нанесли россияне мирным жителям Украины.

Соответствующие фото показала пресс-служба Полиции Николаевской области и местное издание "Преступности.НЕТ ".

"Сегодня ночью Николаев в очередной раз страдал от мощной атаки российских войск. Ранены мирные жители, среди которых дети, разрушенные и поврежденные жилые дома... В результате действий агрессора разрушениям подверглись жилые многоэтажки в центре города, гаражные помещения граждан и другие объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении полиции.

Последствия ракетного удара по Николаеву 20 июля / Фото: Facebook/Полиция Николаевской области

Последствия ракетного удара по Николаеву 20 июля / Фото: Facebook/Полиция Николаевской области

Ранения получили взрослые и дети. Местное издание "Преступности.НЕТ" сообщает, что повреждены десятки зданий, в том числе известный николаевский ресторан "Антрекот". Некоторые здания разрушены до основания.

Последствия ракетного удара по Николаеву 20 июля / Фото: Преступности НЕТ

Последствия ракетного удара по Николаеву 20 июля / Фото: Преступности НЕТ

Последствия ракетного удара по Николаеву 20 июля / Фото: Преступности НЕТ

Последствия ракетного удара по Николаеву 20 июля / Фото: Преступности НЕТ

Последствия ракетного удара по Николаеву 20 июля / Фото: Преступности НЕТ

Последствия ракетного удара по Николаеву 20 июля / Фото: Преступности НЕТ

На месте продолжают работать спасатели, тушащие пожар, а также следователи, криминалисты областного главка полиции, представители прокуратуры и управления службы безопасности Украины, фиксирующие каждый факт российской агрессии против мирного населения.

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Окончательная информация о повреждениях и пострадавших уточняется. По всем собранным материалам следователи начали уголовное производство по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны". Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок в городе и области и поддерживать криминогенную ситуацию под контролем.

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Напомним, в ночь на 20 июля под ударом различных типов российских ракет оказались Одесса и Николаев. оккупанты запустили 38 воздушных целей. Силам ПВО удалось уничтожить 18 из них.

Сейчас известно о 18 пострадавших в Николаеве — 13 взрослых и 5 детях. Среди них – младенец до 1 года, 3-летний ребенок и 16-летний подросток. В Одессе госпитализированы два человека.

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