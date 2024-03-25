Массированная ракетная атака по Львовской области: сообщили подробности и показали фото с места ударов

Оккупанты атаковали Львовщину большим количеством ракет.
Российская террористическая армия 24 марта массированно атаковала энергетические объекты во Львовской области. Террористы запускали по региону ударные дроны, крылатые ракеты и ракету "Кинжал".
Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.
В прокуратуре открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
"В результате массированной вражеской атаки беспилотными летательными аппаратами, крылатыми ракетами и гиперзвуковой ракетой "Кинжал" повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Прокуроры, следственные и экспертные службы фиксируют последствия очередной атаки страны-агрессора", — говорится в сообщении.
Также львовская прокуратура впервые показала фото с места массированного удара.
Напомним, что во время ночной атаки 24 марта Львовской области было зафиксировано по меньшей мере 20 вражеских ракет и 7 "Шахедов". Все они были ориентированы на объекты критической инфраструктуры.
В результате удара РФ по Львовщине был поврежден критический объект инфраструктуры. Утром россияне снова ударили по тому самому объекту критической инфраструктуры, в который целились ночью.
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