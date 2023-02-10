Массированная ракетная атака по Украине 10 февраля: что известно

Россия 10 февраля нанесла массированный ракетный удар по Украине, есть "прилеты" в объекты инфраструктуры и жилые дома, ранения получили гражданские люди. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов остался без света и водоснабжения, введены аварийные отключения.

ТСН.ua собрал подробности о ракетной атаке РФ и ее последствиях.

Последствия атаки

Над Киевом силы ПВО сбили 10 ракет. Есть повреждения электросетей, но пострадавших нет, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, обломки российской ракеты повредили кровлю жилого дома в частном секторе в Голосеевском районе.

"Мелкими обломками от ракеты повреждения получили автомобиль и четыре частных дома. Пострадали окна домов и крыши. Повреждения незначительные. Никто из людей не пострадал", — рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Взрывы также были слышны на Левом берегу.

В Киевской области работала ПВО. О взрывах сообщили в Сети жители Броварского района.

В Харьковской области оккупанты нанесли удар по Харьковскому району, ранения получили восемь гражданских людей, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Во Львове были слышны взрывы, однако мэр Андрей Садовый сообщил, что благодаря работе ПВО в городе прилетов не было. Местные власти предупредили о возможных перебоях с электроснабжением в области.

В Золочевском районе Львовской области ракета упала возле автобусной остановки, однако не разорвалась. Сотрудники ГСЧС работают над ее обезвреживанием. Пострадавших нет. Перекрыто движение для транспортных средств.

Город Хмельницкий частично остался без электроснабжения и воды в результате ракетного удара России. Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры Хмельницкой громады.

Силы противовоздушной обороны в Одесской области сбили 13 российских ракет. Оккупанты нанесли массированный удар с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет.

Звуки взрывов также были слышны в Полтавской, Николаевской областях и Кривом Роге.

Ранее, в ночь на 10 февраля, российские оккупанты ударили ракетами и иранскими дронами по объектам критической инфраструктуры в Запорожской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Перебои с электроснабжением

В ходе массированной ракетной атаки 10 февраля российская армия попала по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах Украины, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях, сообщили в компании "Укрэнерго".

Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате массированной ракетной атаки повреждение энергетических объектов произошло в шести областях. В частности, есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры.

По его словам, самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако в целом благодаря успешной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины.

Ракеты пересекли воздушное пространство НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты, выпущенные по Украине, пересекли воздушное пространство страны НАТО – Румынии. Ракеты вошли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ с Румынией и Молдовой.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что россияне сознательно совершили провокацию, запустив "Калибры" через воздушное пространство других государств. Украинская ПВО могла там сбить эти ракеты, однако не сделала этого сразу из-за риска для жизни граждан иностранных государств.

Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев призвал Запад продемонстрировать свою решительность и жестко ответить на провокацию.

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