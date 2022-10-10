Массированная ракетная атака по Украине: названы две главные цели оккупантов

Массированные ракетные удары России по Украине направлены на то, чтобы посеять панику и уничтожить энергетическую инфраструктуру.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины, исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"Мы можем четко говорить, что они начинают массовые обстрелы энергетической инфраструктуры и жилых домов. Все то, что мы видели в последние дни в Запорожье, сейчас переносится на всю страну. Ключевая задача – посеять максимальную панику. Если мы говорим о столице, логики стрелять по стеклянному мосту, по памятнику Грушевскому или по парку Шевченко просто не существует вообще. С этой точки зрения можем говорить, что ключевая задача — массово создать панику и уничтожать нашу инфраструктуру, прежде всего — энергетическую", — рассказал Денисенко.

На вопрос, связаны ли обстрелы с назначением нового командующего так называемой "специальной военной операции" Сергея Суровикина, Денисенко ответил:

"Я думаю, что связано именно с этим. Они давно говорили, что нужно стрелять по критической инфраструктуре Украины, и сейчас они наносят этот большой массированный удар по Украине. Мы должны четко понимать, что такие удары могут повторяться, и поэтому нужно в ближайшие дни, когда мы слышим воздушную тревогу, к этому совершенно серьезно относиться. Еще раз повторюсь — их ключевая задача не только энергетическая инфраструктура, но и жилые кварталы, чтобы паника посеялась по всей стране", — отметил он.

Ракетная атака РФ

Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по ряду городов Украины, в частности по Киеву, Запорожью и Днепру. В результате атак зафиксированы человеческие жертвы.

Военные РФ утром выпустили по Украине 75 ракет, 41 из них сбили силы ПВО, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА", — написал он в Facebook.

Телеграмм-канал ТСН.ua обнародовал карту ракетных атак по Украине, под ударом – Киев, Днепр, Львов, Запорожье, Харьков, Житомир, Кривой Рог и еще ряд городов.

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