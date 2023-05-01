Массированная ракетная атака по Украине: в Силах обороны рассказали детали

В Силах обороны призвали не сообщать о массированных ударах более чем в 100 ракет и появлении лишних ракетоносителей к сообщениям официальных источников.

В ночь на 1 мая россияне нанесли очередную ракетную атаку по Украине.

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ночной ракетной атаке россиян.

В частности, Гуменюк прокомментировала обстрел города Павлоград в Днепропетровской области, где прозвучала серия взрывов.

“Сейчас подводятся итоги результативной работы ПВО. Но пока окончательных результатов нет, мы не спешим, поскольку заботимся об информационной гигиене. В течение этой атаки распространялось очень много разных сообщений. Но нужно уметь ориентироваться именно на достоверные источники. Реагирование должно быть, но нагнетать и побуждать людей к определенной панике не стоит», – отметила начальница Сил обороны.

Она также призвала не сообщать о массированных ударах более чем в 100 ракет и появлении лишних ракетоносителей к сообщениям официальных источников.

"Это наблюдалось очень мощно именно во время этой атаки, когда россияне пытались нагнетать информационное пространство. Мы сейчас уже видим их нытье по поводу того, что не все произошло так, как они себе смаковали", — резюмировала Гуменюк.

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Напомним, в ночь на 1 мая 2023 года Россия вновь устроила массированный ракетный удар по Украине после объявления воздушной тревоги. Украинское ПВО сбило 15 из 18 вражеских ракет.

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