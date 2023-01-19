Массированная ракетная атака РФ 14 января: эксперт указал на интересную деталь, которая может повлиять на дальнейшие атаки

После массированного ракетного удара России 14 января можно сделать вывод, что производство ракет могло снизиться и составляет не 5-7 ракет в сутки, а всего 2-4.

Такое предположение сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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"Прилет (14 января — ред.) составлял 38 ракет в составе Х-101, КР "Калибр", Х-59, Х-22... Смешанная, не унифицированная номенклатура, ограниченным количеством. Вдвое меньше ожидаемого количества. И так, можно было бы сказать, что они не растратили весь боекомплект на удар 14 января с целью дальнейшей доразведки и нанесения дополнительных ударов в последующие дни. Но за окном 18 января, а этого процесса доразведочных ударов не происходит", — написал эксперт.

Учитывая это, Коваленко озвучил следующие выводы:

— 14 января был применен весь накопленный к этой дате боекомплект,

— за 2 недели Россия смогла накопить в 2 раза меньше ракет, чем в предыдущие месяцы;

— возможно, у россиян возникла проблема накопления БК на одном из этапов: производство, снятие с хранения, логистика;

Также он предположил, что следующий ракетный удар оккупанов может произойти через полторы-две недели после 14 января. Есть вероятность, что они используются для атаки по Украине в пределах 40-40 ракет.

Ракетный удар РФ 14 января

Напомним, 14 января Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре, унеся десятки жизней. Для атаки она использовала ракету Х-22.

Сейчас в списке погибших – 45 человек. Среди них – три ребенка. В результате российского преступления сиротами осталось трое детей. В частности, двое детей – из семьи, переехавшей из Никополя. Оба родителя погибли. Опеку оформляют бабушка и дядя. По состоянию на 18 января 12 тел и их фрагментов до сих пор не опознаны, 17 человек считаются пропавшими без вести.

ТСН.ua собрал сведения о жертвах ракетного удара и именах погибших, которые известны сейчас.

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