Массированная ракетная атака РФ по Украине 17 ноября: что известно о ситуации в регионах

Сегодня, 17 ноября, Украина находилась под массированным российским обстрелом. Оккупанты запускали ударные дроны, крылатые и аэробалистические ракеты по Украине, в том числе по ее энергетике.

ТСН.ua собрал все, что известно о утренней атаке.

Около 03:17 зафиксировали взлет до семи бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Оленегорска. Подлет к пусковым рубежам ожидался в 06:00. С того времени в Украину летели ракеты.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что россияне атакуют объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Поэтому в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света.

Министр иностранных дел Украины заявил, что это была одна из самых масштабных воздушных атак.

"Это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто в последнее время звонил по телефону и посещал его. Нам нужен мир через силу, а не умиротворение", — добавил он.

Какая ситуация в регионах

Киев

В Киеве пострадала одна женщина в Печерском районе из-за падения обломков. Также они упали в Голосеевском районе вблизи супермаркета "Сильпо", в Деснянском на открытой местности и крыше недостроя, а в Днепровском — на зеленую зону парка и, вероятно, в водоем на Русановке.

Львовщина

Во Львовской области в Червоноградском (Шептицком) районе из-за падения обломков вражеской ракеты загорелись гаражи и автомобиль.

Ровенщина

Ровенщина ппережила ракетный удар врага. Целью стал объект критической инфраструктуры. Об этом сообщили в ОВА.

"В настоящее время все службы работают над ликвидацией последствий удара. Будем постепенно восстанавливать электро- и водоснабжение. Пострадали также соседние жилые дома, там выбиты стекла. Руководство громады готово предоставить людям временное жилье", — написал глава ОВА Александр Коваль.

Николаев

Утром в 04:30 враг несколькими волнами атаковал Николаев дронами-камикадзе Shahed. В городе погибла женщина, ранены четверо взрослых и двое детей. В 08:05 мэр Николаева добавил, что количество погибших выросло до двух.

Днепр

Россия также атаковала Днепр — в городе повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобиль. Одному раненому мужчине оказывают помощь. Были слышны взрывы на Криворожье, в Самаровском районе и Каменском. Возникли пожары.

Винницкая область

В Винницкой области есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Предварительно без пострадавших. В регионе есть отключение света.

Волынская область

Произошло также попадание по энергетической инфраструктуре на Волыни, сообщил глава ОВА Иван Рудницкий. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Все соответствующие службы работают, идет ликвидация последствий.

Житомирщина

В Житомирском районе из-за атаки пострадало частное домовладение — повреждено хозяйственное здание и жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар площадью 3 кв. м. Травмированных и погибших нет.

Одесса

После взрывов в Одессе пропал свет, вместе с ним и вода. Электротранспорт не работает.

Запорожье

Утром, 17 ноября, армия РФ нанесла три удара по территории Запорожья — целились в объекты критической инфраструктуры. В результате обстрела два человека ранены.

"Как и по всей территории Украины, целили по критической инфраструктуре области. Масштабы разрушений выясняются. Где возможно, экстренные службы уже работают", — говорится в сообщении главы ОВА Федорова.

Прикарпатье

На Прикарпатье тоже было неспокойно. Под ударом, в частности, объект критической инфраструктуры. На месте происшествия возник пожар, спасатели работают над его ликвидацией. Обошлось без пострадавших. Все службы работают на месте.

Кроме того, из-за массированного обстрела обесточены железнодорожные участки на юге, западе и северо-востоке Украины.

С задержкой курсируют поезда:

№51 Запорожье — Одесса

№207 Харьков — Одесса

№25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса

№78 Ковель — Одесса

№87 Запорожье — Ковель

№59 Харьков — Одесса

Читайте также: