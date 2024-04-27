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Массированная ракетная атака РФ по Украине: Зеленский резко обратился к партнерам

Массированная ракетная атака РФ по Украине: Зеленский резко обратился к партнерам

Последствия атаки в Ивано-Франковской области 27 апреля 2024 / Фото: УГСЧС в Ивано-Франковской области

Зеленский призвал партнеров к "необходимым политическим решениям и договоренностям".

Владимир Зеленский прокомментировал массированную ракетную атаку российских войск по Украине. По его словам, террористы выпустили по стране 32 ракеты, часть из них удалось сбить.

Об этом глава государства написал на официальной странице в телеграмм-канале.

"Но мир имеет все возможности, чтобы помочь сбивать каждую ракету и каждый дрон российских террористов. Это абсолютно реально. И единственное, что нужно – реальностью должны стать и необходимые политические решения и договоренности", - подчеркнул лидер Украины.

Зеленский отметил, что системы ПВО для Украины, достаточное количество и качество оружия для фронта, а также оперативность в снабжении и решительность действий являются решающими факторами в войне.

"Террор всегда должен проигрывать, и каждый, кто помогает нам противостоять российскому террору, является настоящим защитником жизни. Украина благодарна Соединенным Штатам и каждому из партнеров за решение в поддержку нашего государства и людей. Должны сделать все, чтобы жизнь победила", — говорится в сообщения президентства.

Напомним, по данным Воздушных сил, на Украину во время атаки России 27 апреля летели "Кинжалы", "Калибры" и авиационные ракеты.

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