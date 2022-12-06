Массированная ракетная атака РФ: с какой эффективностью отработали современные IRIS-T и NASAMS

В ходе массированной ракетной атаки вчера, 5 декабря, предоставленные Украине союзниками системы IRIS-T и NASAMS отработали со стопроцентной эффективностью.

Об этом на брифинге заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"IRIS-T и NASAMS сбили все воздушные цели, по которым целили. То есть показали 100% результата. Поэтому другого пути нет, надо переходить на этот тип вооружения. Он эффективен, современен и будет отвечать требованиям и угрозам. Нужно усиливаться дальнобойными средствами, как Patriot. О нем много разговоров, чтобы Украина получила и этот вид вооружения, систему ПВО", – сказал Игнат.

Также пресс-секретарь Воздушных сил отметил эффективность немецких САУ "Gepard", с помощью которых также сбивали российские ракеты. Игнат уточнил, что полученный от союзников ЗРК MIM-23 Hawk еще не встал на боевое дежурство. Продолжается подготовка специалистов, которые смогут эффективно использовать этот тип вооружения.

Он добавил, что в настоящее время остовом украинской системы противовоздушной обороны остаются комплексы советского производства "Бук" и С-300.

Ранее Юрий Игнат предупредил, что Россия может нанести новый ракетный удар по территории Украины уже сегодня, 6 декабря.

Напомним, что во время вчерашнего массированного ракетного удара украинские защитники сбили более 60 ракет из 70, запущенных Россией.

По информации главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, в России осталось ракет всего на несколько масштабных атак.

IRIS-T и NASAMS: что известно об этих современных ЗРК

IRIS-T – самая современная зенитная система Германии. Ракеты ПВО способны поражать цели на высоте до 20 км и расстоянии до 40 км. 21 октября IRIS-T прошел первое "боевое крещение" в Украине.

NASAMS – это норвежская зенитно-ракетная система, используемая для противовоздушной обороны. Она способна выпустить 72 ракеты за 12 секунд. 7 ноября министр обороны Резников сообщил, что первые NASAMS прибыли в Украину.