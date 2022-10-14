Массированная ракетная атака РФ: Зеленский рассказал, как энергосистема Украины возобновляется после террора оккупантов

15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью.

Главы государства Владимир Зеленский рассказал, что после атаки россиян по энергетической системе Украины в некоторых областях продолжаются восстановительные работы.

Об этом глава Украины сообщил в традиционном видеообращении поздно вечером 14 октября.

"В областях продолжаются восстановительные работы после недавней серии российских террористических ударов. В большинстве регионов восстановлена техническая возможность поставки электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений. 15 объектов, которые российские террористы хотели полностью уничтожить. и все остальные", — отметил он.

Несмотря на стабилизацию энергетической инфраструктуры, Зеленский призвал украинцев к "умному потреблению" в пиковые часы - утром и вечером.

"Обращаю ваше внимание, уважаемые украинцы: пожалуйста, все еще нужно сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно. Это также элемент защиты нашего государства", — подчеркнул он.

Россия обстреливает энергетические объекты Украины

Российские оккупанты целенаправленно атакуют ракетами и дронами объекты энергетической инфраструктуры Украины. Наибольшие повреждения из-за атаки россиян на энергетические объекты были 10-11 октября. Поэтому возникли проблемы с энергоснабжением во многих городах Украины. В частности, в Киеве 11 октября начались веерные отключения электроснабжения.

Также в результате обстрелов россиян энергетической инфраструктуры Львовщины глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о возможных веерных отключениях.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что Россия хочет и дальше шантажировать Европу энергоресурсами, а для этого лишает Украину возможности транспортировать энергетику в страны ЕС. По его мнению, массированные обстрелы Украины Россией никак не связаны с назначением командовать войной против Украины Сергея Суровикина.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber