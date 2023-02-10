Массированная ракетная атака России по Украине 10 февраля: Зеленский сообщил о жертвах

В результате массированного ракетного обстрела России по украинским городам 10 февраля погибли.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский во время видеообращения в пятницу, 10 февраля.

"Враг сегодня запустил по меньшей мере 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере 60 ракет сбито. Их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания. К сожалению, есть жертвы. Мои соболезнования родным!", — сказал политик.

Больше информации украинский президент не сообщил. Зеленский выразил благодарность Воздушным силам и всем военным за защиту Украины.

"И я благодарю всех, кто это понимает. Спасибо всем, кто помогает. И, конечно, благодарю наших Воздушных сил, всех наших зенитчиков, каждого и каждого, кто защищает Украину и наших людей", — подытожил он.

Россия атаковала Украину 10 февраля

Утром 10 февраля Россия очередно атаковала ракетами украинские города. Целью стали объекты инфраструктуры и жилые дома, ранения получили гражданские люди. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов в некоторых областях остался без света и водоснабжения.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупанты атаковали восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из районов Каспийского моря и Волгодонска, выпускавших ракеты Х-101 и Х-555. С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

Читайте также: