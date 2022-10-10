Массированная ракетная атака России по Украине: Зеленский обратился со срочным обращением

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный террор России, который начался утром 10 октября и продолжается.

Видеообращение президент опубликовал на официальной странице. Глава государства записал видео со двора Офиса президента.

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По его словам, у россиян есть две цели: энергообъекты и мирное население.

"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские «Шахиды». У них две мишени. Энергообъекты по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг государства Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему, они безнадежны.

Вторая мишень – это люди. Специально выбрали такое время, такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда. Мы – украинцы. Помогаем друг другу. Верим в себя. Восстанавливаем все разрушенное. Сейчас могут быть временные перебои с электричеством, но никогда не будет перебоев с уверенностью – уверенностью в победе. Почему именно такие ушибы? Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди убежали. Но бежать мы можем только вперед и демонстрируем это на поле боя. Так будет и дальше", — сказал он.

Зеленский отметил, что на местах ударов работают все соответствующие службы. На сегодняшний день известно о сбитых 38 воздушных целях. Украинский президент призвал 10 октября находиться в укрытиях.

"Работают сейчас спасатели. Работает наша ПВО. Уже сейчас 38 воздушных целей сбито. Сегодня будьте, пожалуйста, в укрытиях. Благодаря помощи наших военных, все будет нормально. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него», – сказал Зеленский.

Украина под обстрелами

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких городах Украины раздались взрывы. Пока известно, что обстреля россияне Запорожье, Днепр, Киев, Хмельницкий, Львов, Тернополь.

В Киеве ракеты поразили объекты в Шевченковском и Соломенском районах города. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей Киева не просто находиться в укрытиях во время тревоги, а по возможности оставаться дома.

В Львовской области зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Николаев кафиры атаковали ракетами С-300. Предварительно, без жертв.

В Днепре с утра были слышны взрывы. Густой дым поднялся над местом "прилета".

Также взрывы слышали жители Киева. В Сети сообщают о якобы попадании в центре города.

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