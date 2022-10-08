Массированная ракетная атака России по Запорожью: из-под завалов разрушенных домов достали еще два тела

Россия атакует Запорожье второй день подряд ракетами и иранскими дронами-камикадзе.

В городском совете сообщили, что количество погибших из-за вчерашней атаки россиян по Запорожье выросло до 14 человек. Предварительно было известно о 12 жертвах.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в телеграмм-канале.

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"Российские террористы продолжают обстреливать наш город. Ночью они совершили атаку с дронов. Из-за этого в нескольких районах Запорожья пострадали инфраструктурные объекты. А утром эти изверги снова выпустили свои ракеты по жилому кварталу. Одна из ракет упала прямо возле многоэтажного дома и повредила в нем окна и балконы.

Также нелестные известия продолжают поступать к нам по разбору завалов на домах, пострадавших от вчерашней атаки. К настоящему времени количество погибших увеличилось уже до четырнадцати. Самые искренние соболезнования всем потерявшим своих родных и близких", — написал он.

Террористический удар России по Запорожью

Вчера, 6 октября, по Запорожью выпустили сразу семь ракет. Они попали в многоэтажки. В результате ракетного удара погибли 12 человек. В Офисе президента отреагировали на массированный ракетный обстрел города.

А уже на следующий день, 7 октября, кафиры атаковали двумя иранскими дронами-камикадзе, попавшими в объекты критической инфраструктуры города. По сообщениям местных властей, один из дронов упал во двор многоэтажки. Жилой дом разрушился, повреждены коммунальные сети. Известно об одном пострадавшем, у него осколочные ранения.

В этот же день вечером город снова оказался под атакой РФ. Глава Запорожской ОВА Александр Старух проинформировал, что над одной из громад Запорожского района противовоздушная оборона уничтожила три вражеских ракеты. К счастью, пострадавших нет.

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