Массированная ракетная атака: Россия ударила по Ровно, в некоторых районах пропал свет

Масштабная воздушная тревога продолжается.
Россия нанесла ракетный удар по Ровно, попадание в объект критической инфраструктуры, в результате чего некоторые районы города остались без света.
Об этом сообщили мэр Ровно Александр Третьяк и глава ОВА Виталий Коваль.
"Равное! Удар по объекту критической инфраструктуры! Некоторые части города без электроэнергии", — написал чиновник.
В Сети публикуют видео, где видно, что после удара в небо вздымается густой черный дым. По информации главы ОВА, на месте прилета работают соответствующие службы. детали впоследствии
Россия атаковала ракетами Украину: последние новости
В Украине 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма. После сообщения о тревоге в некоторых областях раздались взрывы. Россия нанесла удар по Киеву, Киевской, Полтавской, Одесской, Львовской, Черкасской и Житомирской областях. Работает ПВО, к сожалению, есть попадание российских ракет. Из-за попадания ракет в некоторых городах перепады электроэнергии.
В 15:34 мэр Киева Виталий Кличко заявил об атаке на столицу. Оккупанты выпустили ракеты по Печерскому району, есть попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Из-за атак россиян в столице вводят экстренные отключения света.
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