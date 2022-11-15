Массированная ракетная атака: Россия ударила по Ровно, в некоторых районах пропал свет

Россия нанесла ракетный удар по Ровно, попадание в объект критической инфраструктуры, в результате чего некоторые районы города остались без света.

Об этом сообщили мэр Ровно Александр Третьяк и глава ОВА Виталий Коваль.

"Равное! Удар по объекту критической инфраструктуры! Некоторые части города без электроэнергии", — написал чиновник.

В Сети публикуют видео, где видно, что после удара в небо вздымается густой черный дым. По информации главы ОВА, на месте прилета работают соответствующие службы. детали впоследствии

Россия атаковала ракетами Украину: последние новости

В Украине 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма. После сообщения о тревоге в некоторых областях раздались взрывы. Россия нанесла удар по Киеву, Киевской, Полтавской, Одесской, Львовской, Черкасской и Житомирской областях. Работает ПВО, к сожалению, есть попадание российских ракет. Из-за попадания ракет в некоторых городах перепады электроэнергии.

В 15:34 мэр Киева Виталий Кличко заявил об атаке на столицу. Оккупанты выпустили ракеты по Печерскому району, есть попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Из-за атак россиян в столице вводят экстренные отключения света.

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