Массированная ракетная атака: в нескольких областях слышны взрывы

Россияне выпустили по Украине ракеты.
Во всех областях Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Враг выпустил ракеты.
Известно, что в Одесской, Полтавской, Николаевской областях слышны звуки взрывов.
По предварительной информации, работает ПВО.
"На Полтавщине работает ПВО. Сохраняем спокойствие! До окончания воздушной тревоги находимся в укрытиях!" – написал глава полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Ранее стало известно, что в Кривом Роге раздался взрыв.
Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях начались экстренные отключения электроэнергии.
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