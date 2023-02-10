Массированная ракетная атака: в нескольких областях слышны взрывы

Россияне выпустили по Украине ракеты.

Во всех областях Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Враг выпустил ракеты.

Известно, что в Одесской, Полтавской, Николаевской областях слышны звуки взрывов.

По предварительной информации, работает ПВО.

"На Полтавщине работает ПВО. Сохраняем спокойствие! До окончания воздушной тревоги находимся в укрытиях!" – написал глава полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Ранее стало известно, что в Кривом Роге раздался взрыв.

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях начались экстренные отключения электроэнергии.

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