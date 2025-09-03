Массированная угроза с воздуха: в небе более 100 дронов, взлет Ту-160 и возможна атака стратегической авиации РФ

ПВО / © ТСН.ua

Мониторинговые каналы сообщают об угрозе боевого вылета стратегических бомбардировщиков РФ Ту-95 и Ту-22 в ночь на 3 сентября. Также зафиксирован взлет стратегического бомбардировщика Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2". В случае пусков крылатых ракет будут предоставлены дополнительные предупреждения.

Также в течение ночи существует повышенная угроза применения баллистических ракет "Искандер-М/КН-23" и аэробалистических гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Кроме того, по данным мониторов, в воздушном пространстве Украины находится около 105 враждебных БПЛА. Украинцев призывают оставаться в укрытиях, соблюдать правила безопасности и внимательно следить за сигналами тревоги.

