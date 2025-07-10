Массированные атаки БпЛА по Украине: в Defense Express оценили возможности ПВО

Беспилотник Shahed / © Associated Press

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Россия наращивает количество средств, наносящих удары по Украине.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный эксперт Defense Express Олег Катков.

«Когда враг запускает свои дроны, там не только „шахеды“. И там 700 (в ночь на 9 июля. — Ред.) — это не только „шахеды“, это вместе с пародиями, „Герберами“, то есть пенопластовыми, фанерными дронами-обманками. С ложными целями, как называет командование Воздушных сил. Поэтому это не только „шахеды“ были. Определенная часть из них, примерно 50-60% — это как раз „шахеды“», — отметил он.

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Катков добавил, что враг, не запуская дроны несколько дней, может накопить значительный запас и использовать его в одной массированной атаке.

«По данным Главного управления разведки Минобороны Украины по состоянию на конец весны — начало июня, враг производил 90 „шахедов“ в сутки. Очевидно, сейчас речь может идти о сотне. И если, например, в один день он не запускает их или запускает 10, а не все 100, то за несколько дней можно накопить довольно значительную массу именно „шахедов“, добавить к ним дроны других типов — те же пародии на „Герберы“ — и запустить 700», — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что ни одна система ПВО в мире не способна сбивать 100% враждебных целей.

«Возьмем украинский, который самый насыщенный в Европе. Возьмем израильскую — они демонстрируют уровень перехвата целей на 90-95%. Это означает, что если враг запустил условно 300 „шахедов“, лучшая ПВО все равно пропустит около 30-15. И для понимания — 30 „шахедов“ — это вес боевых частей от каждого по 50 до 90 килограммов. То есть, условно говоря, это до 3 тонн взрывчатых веществ. Мы должны быть готовы к тому, что ни одна система в мире не демонстрирует 100%, это недостижимый показатель в принципе», — сказал Катков.

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Отдельно эксперт обратил внимание на важность экономической целесообразности уничтожения таких целей.

«То есть если мы посмотрим на статистику, например, израильский „Железный купол“ — 95%, на самом деле меньше, 90%, потому что пропускает время. Есть такие аспекты, мы должны быть готовы к ним. И, конечно, речь должна идти о том, чтобы сбивать эти „шахеды“ максимально эффективно дешевыми средствами, потому что на них ничего не напасешься», — отметил он.

По его словам, против дронов экономичнее всего работают мобильные огневые группы, зенитная артиллерия, пулеметное вооружение, а также зенитные дроны, которые Украина может массово производить.

«Тут такая ситуация, что единственное, что против них сейчас экономически эффективно работает — это мобильные огневые группы, зенитная артиллерия, пулеметное вооружение. И будем надеяться, что зенитные дроны, которые Украина может производить в высоких тиражах. Мы, очевидно, сделали ставку на то, чтобы использовать зенитные дроны. Это потому, что Украина может производить несколько сотен таких дронов в сутки», — добавил Катков.

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Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета.

Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами.