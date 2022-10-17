Массированные атаки именно по понедельникам: эксперт назвал причину нападения дронов

Россия переходит на ведение войны с большим использованием дронов, чем ракет.

Командование РФ использует дроны в качестве компенсации ракетному вооружению.

О такой тактике врага в комментарии ТСН.ua сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Сегодняшний удар дронами свидетельствует о том, что Россия использует их исключительно как компенсацию ракетному вооружению. Последнее она не может производить десятками ежедневно, поэтому масштабно переходит на дроны. С беспилотниками у них гораздо лучшая ситуация – их они получают от Ирана, где есть запас", – говорит Александр Коваленко.

На вопрос о том, почему россияне начали массированно варить по украинским городам именно по понедельникам, Коваленко ответил так:

"Я считаю, что так происходит из-за технических возможностей россиян, — уверен Коваленко. — Это не психологический фактор. Им понадобилась неделя, чтобы накопить такое большое количество со стороны Беларуси и других направлений. Россияне модернизировали беспилотники, после чего эти аппараты повысили точность ударов и способны преодолевать не 200 км, а больше».

Обстрелы Украины 17 октября: подробности

Россия 17 октября иранскими дронами атаковали центр Киева. Они полностью разрушили жилой дом. На месте происшествия погибли 4 человека.

Также кафиры ракетами обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях .

17 октября террористы РФ ракетами обстреляли Винницкую область. Они попали по объекту критической инфраструктуры. Предварительно без жертв.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что Россия планировала 17 октября превзойти масштабы своих обстрелов, произошедших 10 октября.

Читайте также: