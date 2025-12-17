Массированные атаки на Киев: военный объяснил ключевую проблему обороны

ПВО Украины / © Getty Images

Реклама

Россияне продолжают терроризировать столицу Украины, применяя комбинированные удары. Основная цель врага — нанести максимальные разрушения гражданской инфраструктуре и истощить украинскую систему противовоздушной обороны.

Об этом рассказал боец отдельной президентской бригады на позывной пудж для «Фокус ».

Наибольшую опасность для Киева представляют баллистические ракеты, в частности гиперзвуковые «Кинжалы». Стрелец-зенитчик отмечает, что главная проблема заключается в колоссальной скорости и высоте полета таких целей.

Реклама

По словам военного, когда баллистическая ракета входит в цель, ее скорость может достигать 14 тысяч километров в час.

«Страшнее всего, когда они начинают падать», — делится опытом Денис «Пудж».

Короткое время на реагирование делает эти ракеты критично опасными для мирных кварталов.

Кроме массированного использования дронов-камикадзе типа «Шахед», Россия стала активнее использовать технологические новинки. В частности, крылатые ракеты теперь часто оборудованы тепловыми ловушками.

Реклама

Эти средства созданы для того, чтобы отвлекать ракеты украинских комплексов ПВО. Ловушки имитируют тепловой след двигателя, заставляя зенитную ракету взрываться на безопасном расстоянии от российского снаряда.

Военный отмечает, что, несмотря на эти сложности, современные системы защиты все равно демонстрируют высокую эффективность, хотя перехват становится все более технологичным вызовом.

Для атак на Киев враг обычно использует Шахеды в сочетании с крылатыми ракетами. Целью БПЛА является выявление позиций ПВО и истощение боекомплекта, после чего россияне запускают более дорогое ракетное вооружение.

Боец подчеркивает, что готовность зенитных подразделений круглосуточно, ведь угроза баллистики требует мгновенного принятия решений.

Реклама

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что крылатая ракета «Орешник» будет введена на боевое дежурство армии РФ до конца года.

Он также отметил успешные испытания других систем, в частности «Буревестника» и «Посейдона», и заявил, что эти комплексы уже готовы к службе и будут дальше совершенствоваться.