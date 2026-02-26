- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 263
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированные атаки по Украине: Братчук объяснил, что показали последние российские удары
Враг обстреливает Украину ракетами, изготовленными в 2026 году.
РФ чаще наносит удары по Украине с применением беспилотников и ракет Х-101 2026 года производства.
О чем это свидетельствует — объяснил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
«РФ штампует ракеты Х-101, как пирожки. Уже с колес враг начал их применять. А в январе мы фиксировали применение ракет, которые вышли с конвейера того же месяца», — сказал он.
«От нас самое главное — масштабировать удары по РФ, наращивать количество таких ударов. Очевидно, что это будет влиять на фронт и интенсивность российских ракетно-дроновых ударов», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация начала применять для обстрелов Украины ракеты 2026 года производства. Специалисты считают, что к таким шагам оккупанты прибегают «не от хорошей жизни».
Отметим, сегодня российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Киев, область и ряд других регионов Украины с применением крылатых ракет, а также дронов.