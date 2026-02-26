Массированные атаки по Украине: Братчук объяснил, что показали последние российские удары

РФ начала чаще бить по Украине / © Getty Images

РФ чаще наносит удары по Украине с применением беспилотников и ракет Х-101 2026 года производства.

О чем это свидетельствует — объяснил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

«РФ штампует ракеты Х-101, как пирожки. Уже с колес враг начал их применять. А в январе мы фиксировали применение ракет, которые вышли с конвейера того же месяца», — сказал он.

«От нас самое главное — масштабировать удары по РФ, наращивать количество таких ударов. Очевидно, что это будет влиять на фронт и интенсивность российских ракетно-дроновых ударов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация начала применять для обстрелов Украины ракеты 2026 года производства. Специалисты считают, что к таким шагам оккупанты прибегают «не от хорошей жизни».

Отметим, сегодня российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Киев, область и ряд других регионов Украины с применением крылатых ракет, а также дронов.