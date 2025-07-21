Массированные атаки РФ по Украине: что сдерживает врага бить ежесуточно — оценка генерала ВСУ

Российские удары по Украине

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На сегодняшний день у России нет достаточных ресурсов для ежедневных массированных обстрелов украинских территорий.

Об этом бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил в интервью для YouTube-канала «РБК-Украина».

«Теоретически это возможно, но на практике пока такой возможности у РФ нет. Враг ежедневно совершает атаки, но крупномасштабные обстрелы им удается организовывать раз в два-три дня — нужно время накопить ресурсы», — отметил Романенко.

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По его словам, проблемы возникают не только с «Шахедами» — россияне комбинируют разные типы ракет и дронов для достижения максимального эффекта.

«Их тактика — это сочетание различных систем вооружения, включая ракеты и беспилотники. Такой комплексный подход считается наиболее результативным», — объяснил эксперт.

Романенко также добавил, что РФ активно работает над увеличением темпов производства ударных средств и повышением их эффективности.

Напомним, что россияне в очередной раз атаковали Киев 21 июля. БпЛА, в частности, попал по жилому дому в Шевченковском районе города.

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Из-за атаки врага 21 июля также была повреждена станция метро «Лукьяновская» в Киеве. Станция останавливала свою работу. Поезда проезжали мимо без остановки, однако через несколько часов она заработала на вход и на выход.

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