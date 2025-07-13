Массированные атаки России: почему растет интенсивность ударов по Украине

Ракетный удар

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За последние недели Украина столкнулась с резким ростом интенсивности российских атак, в частности на Киев и Одессу. Российские войска активизировали удары, используя сотни дронов и современные ракеты, нанося значительные разрушения жилым районам и военным объектам. Эти атаки стали самыми масштабными с начала полномасштабного вторжения три года назад.

Об этом пишет Deutsche Welle

В ночь с 3 на 4 июля РФ нанесла по Киеву более 500 дронов, а также ракеты «Кинжал» и «Искандер». Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об уничтожении скорой помощи и гибели мирных жителей. Накануне похожий удар был нанесен по Одессе, где пострадали жилые дома и территориальный центр рекрутинга.

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Эксперты связывают эти атаки с наращиванием производственных мощностей России. По словам военного специалиста Дэвида Хэмблинга, Россия сейчас производит тысячи дронов ежемесячно, что позволяет проводить массированные удары и перегружать системы ПВО Украины. В то же время полковник Маркус Райзнер отмечает, что Россия продолжает получать поддержку от союзников: Китай поставляет детали для дронов, а Северная Корея — баллистические ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил обострение атак желанием российского лидера Владимира Путина запугать население страны, разрушить инфраструктуру и заставить людей бежать. По информации The New York Times, Кремль планирует таким образом ослабить украинскую оборону в ближайшие месяцы.

Полковник Райзнер подчеркнул, что цель России — разрушить военно-промышленный комплекс Украины и оказать психологическое давление на население, чтобы повлиять на правительство. Немецкий политолог Андреас Хайнеманн-Грюдер ожидает нового масштабного наступления России летом, рассматривая увеличение количества атак как подготовку к решающей битве.

Чтобы противостоять угрозе, Украине нужна более активная поддержка Запада. Президент Зеленский подчеркнул, что, хотя Украина научилась отражать атаки дронов с помощью собственных перехватчиков, страна все еще нуждается в современных системах вооружения. Полковник Райзнер выделил особую необходимость в противоракетных системах Patriot, поставки которых Германия уже согласовала.

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Политолог Хайнеманн-Грюдер добавляет, что для эффективной помощи Западу нужно преодолеть опасения, что современное оружие может попасть в руки России, а также страхи компаний относительно потери технологического преимущества и снижения цен из-за сотрудничества с Украиной.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на усиление террора со стороны России украинская противовоздушная оборона эффективно противодействует этим угрозам — большинство вражеских дронов удалось сбить