Массированные обстрелы Николаевщины: Ким рассказал детали очередного террора войск РФ

За минувшие сутки под вражеским огнем оказались Очаковская, Широковская, Березнеговатская, Баштанская громады Николаевщины.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Россияне обстреливали аквазону и прибрежную зону Очакова Очаковской громады Николаевского района 19 сентября, с 18:35, и 20 сентября, с 03:20. Пострадавших нет.

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В Баштанском районе 19 сентября с 09:20 до 17:00 россияне вели обстрелы за пределами сел Красная Долина и Широкое Широковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Под вражеским огнем остается Березнеговатская громада. Так, 19 сентября, в 10:40 были обстрелы близлежащих территорий станции Березнеговатое, в 10:45 и 20:10 – с. Симферополь.

Также взрывы раздавались в 13:05 возле с. Любомировка, в 13:35 и 16:00 в окрестностях сел Красный Яр и Лепетиха. Вечером, в 17:10 было попадание в поле между селами Маломихайловка и Красный Яр, в 17:30 — между пгт Березнеговатое и с. Таврийск. Пострадавших нет.

Ночью, 20 сентября, ориентировочно в 03:45 и 03:55 обстрелы со стороны армии РФ снова подверглись пгт Березнеговатое и его окрестности. В результате обстрела оккупантов повреждено учебное заведение – в здании вылетели окна. Пострадавших нет. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Также 19 сентября около 20:00-20:30 были взрывы в полях за пределами г. Баштанка Баштанской громады. Информация о последствиях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, накануне российские террористы выпустили по Николаеву 9 ракет.

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