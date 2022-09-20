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Массированные обстрелы Николаевщины: Ким рассказал детали очередного террора войск РФ

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Массированные обстрелы Николаевщины: Ким рассказал детали очередного террора войск РФ

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Николаевщины.

За минувшие сутки под вражеским огнем оказались Очаковская, Широковская, Березнеговатская, Баштанская громады Николаевщины.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Россияне обстреливали аквазону и прибрежную зону Очакова Очаковской громады Николаевского района 19 сентября, с 18:35, и 20 сентября, с 03:20. Пострадавших нет.

В Баштанском районе 19 сентября с 09:20 до 17:00 россияне вели обстрелы за пределами сел Красная Долина и Широкое Широковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Под вражеским огнем остается Березнеговатская громада. Так, 19 сентября, в 10:40 были обстрелы близлежащих территорий станции Березнеговатое, в 10:45 и 20:10 – с. Симферополь.

Также взрывы раздавались в 13:05 возле с. Любомировка, в 13:35 и 16:00 в окрестностях сел Красный Яр и Лепетиха. Вечером, в 17:10 было попадание в поле между селами Маломихайловка и Красный Яр, в 17:30 — между пгт Березнеговатое и с. Таврийск. Пострадавших нет.

Ночью, 20 сентября, ориентировочно в 03:45 и 03:55 обстрелы со стороны армии РФ снова подверглись пгт Березнеговатое и его окрестности. В результате обстрела оккупантов повреждено учебное заведение – в здании вылетели окна. Пострадавших нет. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Также 19 сентября около 20:00-20:30 были взрывы в полях за пределами г. Баштанка Баштанской громады. Информация о последствиях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, накануне российские террористы выпустили по Николаеву 9 ракет.

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Дата публикации
Просмотры
389
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