Массированные обстрелы Украины летом: как часто Россия сможет их повторять

Массированные атаки летом / © t.me/SJTF_Odesa

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Россия наращивает производство дронов и ракет, готовясь к активной фазе ударов по украинской территории летом 2025 года. По оценкам западных СМИ, агрессор уже в ближайшее время сможет запускать до тысячи воздушных целей в одну ночь. Впрочем, ежедневные массированные атаки остаются маловероятными.

Об этом в комментарии 24 канала заявил полковник запаса, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, россияне сталкиваются с ограничениями, не позволяющими им регулярно повторять масштабные комбинированные атаки — как техническими, так и оперативными.

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«Где-то раз в неделю они могут создавать серьезную проблему, в большинстве своем связанную с выпуском сотен дронов, часть из которых являются обманками. Вероятно, именно в таком режиме россияне и будут продолжать», — пояснил Свитан.

По данным The Telegraph, Россия существенно нарастила оборонное производство и готовит сценарии ударов, которые могут включать в себя до 1000 дронов и ракет за одну ночь. Однако подобные атаки нуждаются в подготовке: разведке целей, логистике и времени на производство боеприпасов.

Рассвет отмечает, что атака крылатыми ракетами, начиная с этапа разведки, занимает около недели. Столько же может продолжаться производство партии дронов для масштабной операции.

«Такие массированные атаки не могут быть частыми. Не так хорошо работает разведка России, да и у нас не так много военных целей. Это возможно, здесь будет больше политики, чем военной составляющей. Они хотят надавить на население», — добавил эксперт.

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Как сообщает The Wall Street Journal, Кремль делает ставку на психологический эффект атак — пытаясь вызвать у украинцев усталость и страх, особенно в условиях ограниченной ПВО.

По данным Института изучения войны, с января 2025 Украина пережила уже 10 самых масштабных атак с начала полномасштабного вторжения. Самые крупные из них фиксировались в июне и июле, когда Россия запускала более 400 целей за ночь.

Напомним, в ночь на 9 июля, Россия установила новый рекорд обстрелов. Враг нанес удары 728 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям.