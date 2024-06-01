Массированные обстрелы Украины: военные показали, как сбивали вражеские цели (видео)

Во время массированной ночной атаки 1 июня, направленной преимущественно на энергетическую инфраструктуру Украины, военные успешно противостояли врагу.

Украинские военные показали, как сбивали российские дроны и ракеты во время массированной атаки РФ по Украине в ночь на 1 июня.

Соответствующие кадры обнародовали командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк и пресс-служба ГПСУ.

"Во время ночной массированной атаки ракетами и дронами подразделения ПВО Сухопутных войск уничтожили по меньшей мере 15 БпЛА типа Shahed 131/136", — рассказал Павлюк.

По его словам, на видео – фрагменты боевой работы 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника.

"На счету воинов этого полка 7 пораженных целей с начала суток", — добавил Павлюк.

Пограничники также показали кадры сбивания российского дрона над морем в Одесской области.

"Защитники неба в составе мобильной огневой группы пограничников Одесского отряда попали во вражеский БпЛА, запущенный из крымского мыса Чауда", — говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, воины метко отработали и уже через несколько минут от плотного огня пораженный дрон разлетелся вдребезги и упал в море.

Военные показали, как сбивали вражеские цели во время массированного обстрела: видео

Напомним, в ночь на 1 июня Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину. Главной мишенью врага при обстреле стали объекты энергетической инфраструктуры в разных регионах. Больше всего от атаки пострадали Запорожская, Днепропетровская и Кировоградская области. Что известно о массированной атаке россиян 1 июня — читайте на ТСН.ua.

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