Массированные "прилеты" в Запорожье: в горсовете рассказали детали о пострадавших и последствиях обстрелов РФ

В Запорожье ночью 25 сентября в результате обстрелов РФ зафиксированы массированные "прилеты" по гражданской инфраструктуре.
В результате ночных обстрелов РФ пострадала гражданская инфраструктура Запорожья, есть пострадавшие люди.
Об этом сообщил Анатолий Куртев, секретарь Запорожского горсовета.
По данным городского совета, в многоэтажках и домах частного сектора от обстрелов россиян повреждены окна. В некоторых домах разрушена еще и кровля.
Также повреждения получили учебные заведения и больница.
"На местах работают соответствующие службы. Коммунальщики приступают к работе. Есть пострадавшие люди. Информация по ним уточняется. Если ваш дом тоже потерпел разрушения, сообщайте об этом на 15-80", — написал Куртев.
В свою очередь глава ОВА Александр Старух уточнил, что известно о трех раненых. Разрушения получили объекты инфраструктуры. В одном из районов ночью была обесточена электроподстанция.
"Удары вражеских ракет зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе... Враг коварен и непредсказуем. Будьте внимательны. Заботьтесь друг о друге", — написал Старух.
Напомним, оккупанты за сутки 22 сентября обстреляли Запорожье и еще 20 городов и сел области, было разрушено более 70 домов.
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